"Партизаны под Мелитополем поднимаются": разведка перехватила разговор с оккупантом

На территории временно оккупированного юга Украины активизируются украинские партизаны

Представителям украинской разведки удалось перехватить разговор жительницы временно оккупированного Мелитополя с российским солдатом. Она рассказывает ему, почему местные жители недовольны приходом "русского мира" и рассчитывают на скорейшее возвращение украинской власти.

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Об этом в пятницу, 27 мая, сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Во время телефонного разговора с солдатом рф женщина рассказывает о том, что во временно оккупированной Кирилловке, жительницей которой является ее подруга, на одну из баз отдыха зашли более 20 БТРов. оккупанты отняли у нее двухэтажный дом и поселились там без разрешения владелицы.

По ее словам, россияне терроризируют населенный пункт и забирают у местных даже лекарства. На это захватчик неуверенно ответил, что со временем они вроде бы планируют все отдать. После чего собеседница заявила, что "бандеры так не поступали".

Кроме того, она добавила, что сейчас жители оккупированного поселка очень недовольны сложившейся ситуацией, потому в Кирилловке снова поднимаются партизаны.

"Народ знаешь как окрысился? Там сейчас опять партизаны в Кирилловке поднимаются. Зачем так делать? Понятно, что уже не отдадут. А забирать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи…", – объясняет она.

Женщина также отмечает, что при украинских властях такого не было и "бандеры" их не оскорбляли, подчеркнув, что люди мечтают о том, что бы все стало, как раньше.

"Там (в россии – ред.) говорят за наших бандер. А мы бы хотели тех бандер сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что так нас еще никто не обижал ", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время телефонных разговоров с близкими кафиры признаются, что не хотят продолжать воевать в Украине и мечтают о том, чтобы поскорее забраться домой.