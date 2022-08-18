Эрдоган сегодня сделает Зеленскому серьезное предложение: что известно

Турецкий лидер уже не впервые пытается организовать встречу двух лидеров конфликтующих стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, визит которого в четверг, 18 августа, ожидают во Львове, предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским диктатором владимиром путиным.

Соответствующую информацию, ссылаясь на дипломатические источники, обнародовал телеканал A Haber.

"Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с путиным", — сообщил корреспондент телеканала из Львова.

В то же время телеканал CNN Turk со ссылкой на собственные источники сообщил, что президент рф путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться для того, чтобы определиться с "дорожной картой" по Украине.

Читайте также: Категория Политика Зеленскому и путину снова предложили встретиться: названо место В Турции вновь заговорили о переговорах Зеленского и путина

Также отмечается, что Зеленский уже четырежды высказывал предложения по проведению двустороннего саммита с российским диктатором. Однако соответствующее предложение кремль всегда отвергал, мол, что конкретного вопроса, который могли бы решать лидеры, пока нет. Однако в последнее время российская сторона якобы смягчила свою позицию.

"Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент россии владимир путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить "дорожную карту". Затем делегации могут начать работу по воплощению этой "дорожной карты" в жизнь", - говорится в тексте, обнародованном турецким телеканалом.

Кроме того, известно, что если окончательного мира в Украине все же достичь не удастся, по крайней мере, достижение длительного прекращения огня будет зависеть от того, как пройдет встреча Эрдогана и Зеленского во Львове, во время которой будет присутствовать генсек ООН Антониу Гутерреша.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Турции Эрдоган снова предложил Зеленскому и пути провести личную встречу. Ее проведение, по его мнению, можно было бы организовать на территории Турции.