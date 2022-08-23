Війна в Україні врятувала Туреччину - Денисенко пояснив, у чому виграє Ердоган

Туреччина отримує економічний та політичний зиск від ситуації

Туреччина і Україна — партнери у багатьох питаннях, та країна має свої інтереси у співпраці із росією. Радник міністра внутрішніх справ України Володимир Денисенко відзначає, що саме Туреччина "збере найбільше економічних вершків" від війни.

Про це він розповів у інтерв'ю "Телеграфу". Денисенко вважає, що для президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана війна — це його особиста гра, адже він став політичним та економічним беніфіціаром конфлікту. Ердоган не тільки продовжує співпрацювати з обома сторонами, але й проводить "політику дрібних кроків".

Туреччина значно виграла від війни в економічній сфері: "До 24 лютого багато експертів вважали, що Туреччина стоїть на грані дефолту. Завдяки цій війні вони не просто вийшли з дефолту, вони ще й починають на цьому непогано заробляти", — відзначив Денисенко.

Що ж до політичних амбіцій, то Ердоган неодноразово пропонував свою країну і себе у якості посередників у мирних переговорах. "Не повинно бути ілюзій — ніяких переговорів Зеленський-путін найближчим часом не буде і вони не можливі", наголошує Денисенко. Він назвав пропозиції Ердогана — тактика дрібних кроків і завдяки ним підтримується видимість розв'язання питань. Серед них — відкриття зернового коридору, але стверджувати, що це прорив — не можна.

Нагадаємо, нещодавно Ердоган зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Львові. Окрім зерна говорили про проблеми довкола Запорізької АЕС та про оборонну сферу.

Як раніше писав "Телеграф", на цій зустрічі Ердоган вкотре запропонував Туреччину як майданчик для переговорів, зокрема для зустрічі президентів України та росії. Окрім цього, візит турецького лідера та участь в ньому генсека ООН може зрушити, окрім зернового та політичного питання, проблему повернення українських військовополонених. Але такий формат роботи з чотирьох сторін в Україну мир не принесе, вважають експерти.