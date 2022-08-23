Война в Украине спасла Турцию – Денисенко объяснил, в чем выигрывает Эрдоган

Турция получает экономическую и политическую выгоду от ситуации

Турция и Украина — партнеры по многим вопросам, и у страны есть свои интересы в сотрудничестве с россией. Советник министра внутренних дел Украины Владимир Денисенко отмечает, что именно Турция "соберет больше всего экономических сливок" от войны.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу". Денисенко считает, что для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана война – это его личная игра, ведь он стал политическим и экономическим бенефициаром конфликта. Эрдоган не только продолжает сотрудничать с обеими сторонами, но и проводит "политику мелких шагов".

Турция значительно выиграла от войны в экономической сфере: "До 24 февраля многие эксперты полагали, что Турция стоит на грани дефолта. Благодаря этой войне они не просто вышли из дефолта, они еще и начинают на этом неплохо зарабатывать", — отметил Денисенко.

Что касается политических амбиций, то Эрдоган неоднократно предлагал свою страну и себя в качестве посредников в мирных переговорах. "Не должно быть иллюзий — никаких переговоров Зеленский-путин в ближайшее время не будет и они не возможны", отмечает Денисенко. Он назвал предложения Эрдогана – тактикой мелких шагов и что благодаря им поддерживается видимость решения вопросов. Среди них открытие зернового коридора, но утверждать, что это прорыв нельзя.

Напомним, что недавно Эрдоган встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове. Кроме зерна, говорили о проблемах вокруг Запорожской АЭС и об оборонной сфере.

Как ранее писал "Телеграф", на этой встрече Эрдоган в очередной раз предложил Турцию как площадку для переговоров, в частности, для встречи президентов Украины и россии. Кроме того, визит турецкого лидера и участие в нем генсека ООН может сдвинуть, кроме зернового и политического вопроса, проблему возвращения украинских военнопленных. Но такой формат работы с четырех сторон в Украину мир не принесет, считают эксперты.