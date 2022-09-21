шойгу назвал цифру потерь армии рф и "объяснил", с кем воюет россия

В армии россии сильно преуменьшают потери среди личного состава, надеясь на поддержку обычных граждан

После того, как кровавый диктатор владимир путин объявил частичную мобилизацию в россии, слово досталось и главе минобороны рф сергею шойгу. Среди прочих кремлевских пропагандистских нарративов он озвучил и якобы "официальную" цифру потерь российских оккупантов на войне в Украине. Стоит отметить, что с математикой в Москве не сложилось — насчитать им удалось лишь 5937 погибших солдат.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на росСМИ. При этом, по словам шойгу, украинская армия, сражаясь за свою родину, потеряла больше военнослужащих больше, чем в десять раз.

Озвученные российским чиновником цифры насчет якобы погибших украинцев достигли значения 61 207 человек. Еще почти 50 тысяч россияне насчитали среди раненных украинцев. При этом сергей шойгу пытается убедить российских граждан, что такие цифры якобы значат, что ВСУ разгромлены почти вполовину. Это при том, что еще в мае президент Владимир Зеленский официально заявлял, что на защите Украины находится около 700 тысяч военнослужащих, и это количество постоянно увеличивается.

Отметим и небольшой нюанс насчет озвученных российских потерь. Судя по всему, сергей шойгу попросту "потерял" ноль в цифре, которую ему позволили представить российскому обществу. Хотя Генштаб ВСУ пока сообщает лишь о 55 тысячах "утилизированных" вражеских солдат.

Впрочем, россиянам не привыкать врать. Среди прочего шойгу также заметил, что россии сейчас приходится противостоять на территории Украины "всей натовской группировке". В это число он включил 70 (!) военных из других стран, а также приплел сюда около 200 гражданских спутников.

Помимо этого он добавил, что россия активно работает над тем, чтобы все виды имеющихся у нее вооружений, включая "ядерную триаду", выполняли свои задачу. Интересно, что о потерях в технике и вооружении российский чиновник даже не вспомнил. Между тем лишь на Харьковщине во время контрнаступления ВСУ смогли заполучить в свое пользование десятки новеньких танков. На Запорожском же направлении нашими защитниками было уничтожено множество вражеской техники — ее общая стоимость переваливает за десятки миллионов долларов.