"Никто не угрожал россии": Байден выступил на Генассамблее ООН

В среду, 21 сентября, на 210 день полномасштабного вторжения рф в Украину президент США Джо Байден отреагировал на нашумевшие заявления главы кремля владимира путина.

С соответствующим заявлением Байден выступил на Генассамблее ООН. Там глава Белого дома заявил, что россия бесстыдно нарушила основные принципы устава Организации.

"Никто не угрожал россии и никто, кроме рф, не стремился к конфликту. США хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях", — заявил Байден.

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