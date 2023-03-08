"Хочу жити, а не виживати": дочка Полякової під фото з Парижу отримала хвилю хейту

Дівчина ділиться своїми роздумами на власній сторінці в інстаграмі

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової, яка нещодавно зізналася, що відправила Ані Лорак послання з матюками, днями відсвяткувала своє 18-річчя. Маша Полякова відправилася у Париж разом зі своїм хлопцем Артуром. Звідти й запостила кілька фото із підписом, який не на жарт розлютив українців.

Скандальний допис доньки Полякової з’явився в її Instagram напередодні. Дівчина виклала два фото: на одному вона позує сама — на фоні Ейфелевої вежі, на другому — цілується зі своїм хлопцем на одній із вуличок Парижа. Однак обурили людей не самі світлини, а підпис до них. "Хочу жити, а не виживати", — написала Марія Полякова.

Під постом вже зібралося кілька десятків коментарів і далеко не всі вони позитивні. Чимало людей вважає такі слова дівчини щонайменше недоречними під час війни. Тим більше, що дочка Олі Полякової зараз не в Україні й навряд чи, на думку користувачів соцмережі, може уявити собі, що насправді значить "виживати".

Я теж так хочу жити і не вий**уватися

Іди працюй

Що заважає?

Це хто там виживає? Ти ? Ах ти ж гі*но, не соромно??? — пишуть у коментарях обурені люди.

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