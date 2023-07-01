Оля Полякова вышла на улицы Лондона в воинственном наряде с украинским трезубцем (фото, видео)
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Костюм певицы сочетает в себе цвета государственного флага Украины
Известная артистка Оля Полякова, которая недавно шокировала своими историями из юности, сейчас находится в Лондоне (Великобритания), где возглавила украинскую колону ЛГБТ-прайда. Певице для мероприятия создали специальный костюм женщины-воительницы.
На своей странице в Instagram-stopies популярная исполнительница опубликовала несколько видео, на которых позирует в особенном наряде. Она предстала в образе несокрушимой женщины, которая борется за справедливость, права человека и свободу в разных ее проявлениях.
Известно, что наряд для Поляковой, который сочетает в себе цвета государственного флага Украины, создал бренд Mü production. "Изюминкой" образа стал элемент в виде украинского трезубца на груди артистки. На голове у нее большой шлем, а в руках она держит инкрустированный меч.
Сами же участники украинской колонны, которых возглавляла артистка, были преимущественно одеты в черное, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу страну от российского агрессора. Всего в ЛГБТ-прайде в столице Великобритании приняли участие более 600 групп.
В Telegram-канале "Культурная Прачечная" появились фотографии и видео шествия украинской колонны, которая выбрала своим слоганом аллюзию на цитату Зеленского "Give us wings to protect our rainbow".
Учитывая, что между Украиной и Великобританией сложились хорошие партнерские отношения, организаторы мероприятия подчеркнули, что прайд станет важной политической площадкой, где можно миру напомнить о войне и важности свободы.
"Телеграф" писал ранее, что дочь украинской певицы Оли Поляковой захейтили в сети. Девушка поделилась фотографиями из столицы Франции и разозлила подписчиков своими размышлениями.