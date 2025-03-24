"Что с лет — то с ума": украинцы захейтили Полякову за откровенное фото на обложке Playboy
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Пользователи хейтят певицу за "ретушированное фото"
Известная украинская певица Оля Полякова, которая летом 2024 года вернулась к весу, в котором она была 25 лет назад, появилась на обложке Playboy Ukraine. Сейчас звезде 46 лет и она украсила легендарный мужской журнал откровенным снимком. Однако не всем пользователям это понравилось.
В комментариях под постом звезды в Instagram большинство положительных комментариев. Однако нашлись и те, кто считает, что на фото много фотошопа, а грудь певицы — ненастоящая.
Кто-то считает, что на фотографиях слишком много ретуши, а кто-то пишет, что возраст Оли Поляковой не позволяет ей выкладывать подобные снимки в соцсети.
- "Перебор ретуши. Ее узнать невозможно".
- "Ну голоса нет, так хоть покажет работу пластического хирурга".
- "Один хирург из Алхим. Шутка".
- "Мать родная, ну фотошоп такой, что будто Поляковой снова 18. Честно, кринж какой-то, ну если фотошопить, то с умом, а не делать из тети девочку. Кому интересно смотреть на тетю под 40, где лицо 18-летки?"
- "Что с лет — то с ума. Уже дочки лучше модели, зачем так себя опускать".
Однако положительных комментариев гораздо больше. Пользователи восхищаются красотой Поляковой и ее титаническим трудом, ведь иметь такое тело после сорока, по словам подписчиков, очень сложно.
- "Какая же роскошная!!"
- "И действительно – женщины после 40 – это роскошь. Оля – пример для каждой из нас…."
- "Вау! Шикарная! Красота в молодости от природы, красота после 40-ка от титанического труда над собой!".
- "Это поджог! Шикарно, фантастически, суперово выглядите, Оля! Просто ракета, бомба, петарда".
Певица появилась на обложке Playboy впервые. "Полякова, которой в этом году исполнилось 46, доказывает: настоящая красота не имеет возраста. Певица сейчас в своей лучшей форме. И на собственном примере демонстрирует, что фантастическое тело — это не о цифрах в паспорте, а о сильном желании и упорном труде", — говорится на странице Playboy.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочери Оле Поляковой. Сейчас девушке 20 лет, и она поет в рок-группе и получает много хейта.