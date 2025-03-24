"Что с лет — то с ума": украинцы захейтили Полякову за откровенное фото на обложке Playboy

Пользователи хейтят певицу за "ретушированное фото"

Известная украинская певица Оля Полякова, которая летом 2024 года вернулась к весу, в котором она была 25 лет назад, появилась на обложке Playboy Ukraine. Сейчас звезде 46 лет и она украсила легендарный мужской журнал откровенным снимком. Однако не всем пользователям это понравилось.

В комментариях под постом звезды в Instagram большинство положительных комментариев. Однако нашлись и те, кто считает, что на фото много фотошопа, а грудь певицы — ненастоящая.

Кто-то считает, что на фотографиях слишком много ретуши, а кто-то пишет, что возраст Оли Поляковой не позволяет ей выкладывать подобные снимки в соцсети.

"Перебор ретуши. Ее узнать невозможно".

"Ну голоса нет, так хоть покажет работу пластического хирурга".

"Один хирург из Алхим. Шутка".

"Мать родная, ну фотошоп такой, что будто Поляковой снова 18. Честно, кринж какой-то, ну если фотошопить, то с умом, а не делать из тети девочку. Кому интересно смотреть на тетю под 40, где лицо 18-летки?"

"Что с лет — то с ума. Уже дочки лучше модели, зачем так себя опускать".

Оля Полякова на обложке апрельского Playboy Ukraine

Однако положительных комментариев гораздо больше. Пользователи восхищаются красотой Поляковой и ее титаническим трудом, ведь иметь такое тело после сорока, по словам подписчиков, очень сложно.

"Какая же роскошная!!"

"И действительно – женщины после 40 – это роскошь. Оля – пример для каждой из нас…."

"Вау! Шикарная! Красота в молодости от природы, красота после 40-ка от титанического труда над собой!".

"Это поджог! Шикарно, фантастически, суперово выглядите, Оля! Просто ракета, бомба, петарда".

Певица появилась на обложке Playboy впервые. "Полякова, которой в этом году исполнилось 46, доказывает: настоящая красота не имеет возраста. Певица сейчас в своей лучшей форме. И на собственном примере демонстрирует, что фантастическое тело — это не о цифрах в паспорте, а о сильном желании и упорном труде", — говорится на странице Playboy.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочери Оле Поляковой. Сейчас девушке 20 лет, и она поет в рок-группе и получает много хейта.