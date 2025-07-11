"С такой мордой нужно стоять у туалета": в сети жестко ответили создателю "Сватов" Радзюкевичу на бред об Украине

Бывший коллега Зеленского выдал очередную порцию бреда об Украине и получил ответ

Эдуард Радзюкевич — российский актер, режиссер одной из частей "Сватов", пропагандист и путинист. Он сильно изменился за последние годы, а недавно выдал очередную порцию бреда об Украине. Однако украинцы не стали молчать и жестко ему ответили.

"Телеграф" расскажет, как в сети ответили на заявления Радзюкевича об Украине и Зеленском.

Радзюкевич об Украине — что он сказал?

Недавно в России вышло новое интервью 60-летнего путиниста Радзюкевича, в котором он разразился очередной порцией бреда и пропаганды об Украине. В частности, актер назвал нашу страну "фашистским государством, которое не должно существовать" и заявил о желании поехать на фронт. Однако воевать он не может по состоянию здоровья, поэтому собирается там выступать перед российскими оккупантами.

Также Радзюкевич высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, с которым некоторое время вместе работал. По словам актера, он приезжал в Киев во время съемок "Сватов" и там все говорили на русском языке. И Зеленский тогда тоже говорил на русском и "был нормальным и адекватным". Однако теперь все поменялось и он — "убийца, фашист и наркоман".

Что ответили украинцы пропагандисту?

В комментариях под постами о бреде Радзюкевича украинцы молчать не стали и достойно ответили, что о нем думают. Примечательно, что напихали актеру не только украинцы, но и россияне в комментариях под самим интервью. Некоторые пользователи отметили, что он уже напрочь пропил мозги и несет бред:

Сам исчезни, дебил.

Это вы мерзкие убийцы! Это вы пришли в нашу Украину и убиваете мирное население!

Паскуда, это ты не должен существовать, прости, Господи!

Сколько этих придурков развелось?

Какие они все гниды конченые, противно смотреть.

Раковая опухоль в мире – эта болотная страна. Она спокойно никому не дает жить. Ее нужно уничтожить навсегда.

С такой мордой надо стоять у туалета и кричать: "занято!".

Еще одно недоделанное отозвалось.

Тебя уже не будет, а Украина будет, еще процветать!

Как сказал бы мой папа: "у него умственные способности не выше плинтуса".

Вот увидим после Победы Украины, что он скажет о своей раше. Слава Украине!

Боже, не страна, а отмороженные дебилы.

Это таких, как ты не должно существовать. Путлеровская шавка.

Сколько еще таких гнид в раше? Они верят в то, что говорят?

Скотина, Украина была и будет, а ты падло пойдешь к кобзону.

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