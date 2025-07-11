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"С такой мордой нужно стоять у туалета": в сети жестко ответили создателю "Сватов" Радзюкевичу на бред об Украине

Автор
Галина Струс
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Эдуард Радзюкевич выдал новую порцию пропагандистского бреда Новость обновлена 11 июля 2025, 14:38
Эдуард Радзюкевич выдал новую порцию пропагандистского бреда. Фото https://www.kp.ru/

Бывший коллега Зеленского выдал очередную порцию бреда об Украине и получил ответ

Эдуард Радзюкевич — российский актер, режиссер одной из частей "Сватов", пропагандист и путинист. Он сильно изменился за последние годы, а недавно выдал очередную порцию бреда об Украине. Однако украинцы не стали молчать и жестко ему ответили.

"Телеграф" расскажет, как в сети ответили на заявления Радзюкевича об Украине и Зеленском.

Радзюкевич об Украине — что он сказал?

Недавно в России вышло новое интервью 60-летнего путиниста Радзюкевича, в котором он разразился очередной порцией бреда и пропаганды об Украине. В частности, актер назвал нашу страну "фашистским государством, которое не должно существовать" и заявил о желании поехать на фронт. Однако воевать он не может по состоянию здоровья, поэтому собирается там выступать перед российскими оккупантами.

Эдуард Радзюкевич

Также Радзюкевич высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, с которым некоторое время вместе работал. По словам актера, он приезжал в Киев во время съемок "Сватов" и там все говорили на русском языке. И Зеленский тогда тоже говорил на русском и "был нормальным и адекватным". Однако теперь все поменялось и он — "убийца, фашист и наркоман".

Эдуард Радзюкевич

Что ответили украинцы пропагандисту?

В комментариях под постами о бреде Радзюкевича украинцы молчать не стали и достойно ответили, что о нем думают. Примечательно, что напихали актеру не только украинцы, но и россияне в комментариях под самим интервью. Некоторые пользователи отметили, что он уже напрочь пропил мозги и несет бред:

  • Сам исчезни, дебил.
  • Это вы мерзкие убийцы! Это вы пришли в нашу Украину и убиваете мирное население!
  • Паскуда, это ты не должен существовать, прости, Господи!
  • Сколько этих придурков развелось?
  • Какие они все гниды конченые, противно смотреть.
  • Раковая опухоль в мире – эта болотная страна. Она спокойно никому не дает жить. Ее нужно уничтожить навсегда.
  • С такой мордой надо стоять у туалета и кричать: "занято!".
  • Еще одно недоделанное отозвалось.
  • Тебя уже не будет, а Украина будет, еще процветать!
  • Как сказал бы мой папа: "у него умственные способности не выше плинтуса".
  • Вот увидим после Победы Украины, что он скажет о своей раше. Слава Украине!
  • Боже, не страна, а отмороженные дебилы.
  • Это таких, как ты не должно существовать. Путлеровская шавка.
  • Сколько еще таких гнид в раше? Они верят в то, что говорят?
  • Скотина, Украина была и будет, а ты падло пойдешь к кобзону.
Радзюкевич

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был Янукович до политики и бегства. Имел имидж "крепкого хозяйственника" и две судимости.

Теги:
#Украина #Эдуард Радзюкевич #Владимир Зеленский