"С такой мордой нужно стоять у туалета": в сети жестко ответили создателю "Сватов" Радзюкевичу на бред об Украине
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Бывший коллега Зеленского выдал очередную порцию бреда об Украине и получил ответ
Эдуард Радзюкевич — российский актер, режиссер одной из частей "Сватов", пропагандист и путинист. Он сильно изменился за последние годы, а недавно выдал очередную порцию бреда об Украине. Однако украинцы не стали молчать и жестко ему ответили.
"Телеграф" расскажет, как в сети ответили на заявления Радзюкевича об Украине и Зеленском.
Радзюкевич об Украине — что он сказал?
Недавно в России вышло новое интервью 60-летнего путиниста Радзюкевича, в котором он разразился очередной порцией бреда и пропаганды об Украине. В частности, актер назвал нашу страну "фашистским государством, которое не должно существовать" и заявил о желании поехать на фронт. Однако воевать он не может по состоянию здоровья, поэтому собирается там выступать перед российскими оккупантами.
Также Радзюкевич высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, с которым некоторое время вместе работал. По словам актера, он приезжал в Киев во время съемок "Сватов" и там все говорили на русском языке. И Зеленский тогда тоже говорил на русском и "был нормальным и адекватным". Однако теперь все поменялось и он — "убийца, фашист и наркоман".
Что ответили украинцы пропагандисту?
В комментариях под постами о бреде Радзюкевича украинцы молчать не стали и достойно ответили, что о нем думают. Примечательно, что напихали актеру не только украинцы, но и россияне в комментариях под самим интервью. Некоторые пользователи отметили, что он уже напрочь пропил мозги и несет бред:
- Сам исчезни, дебил.
- Это вы мерзкие убийцы! Это вы пришли в нашу Украину и убиваете мирное население!
- Паскуда, это ты не должен существовать, прости, Господи!
- Сколько этих придурков развелось?
- Какие они все гниды конченые, противно смотреть.
- Раковая опухоль в мире – эта болотная страна. Она спокойно никому не дает жить. Ее нужно уничтожить навсегда.
- С такой мордой надо стоять у туалета и кричать: "занято!".
- Еще одно недоделанное отозвалось.
- Тебя уже не будет, а Украина будет, еще процветать!
- Как сказал бы мой папа: "у него умственные способности не выше плинтуса".
- Вот увидим после Победы Украины, что он скажет о своей раше. Слава Украине!
- Боже, не страна, а отмороженные дебилы.
- Это таких, как ты не должно существовать. Путлеровская шавка.
- Сколько еще таких гнид в раше? Они верят в то, что говорят?
- Скотина, Украина была и будет, а ты падло пойдешь к кобзону.
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