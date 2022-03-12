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Ракетників у полон не беремо: нове відео роботи "Байрактару" ЗСУ

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Байрактор" у роботі Новина оновлена 12 березня 2022, 20:52
"Байрактор" у роботі

Один екіпаж ракетників більше не стрілятиме у мирних громадян.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Генштабі ЗСУ показали чергову роботу "Байрактара".

Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

На кадрах український "Байрактар" знищує російську реактивну систему залпового вогню "Ураган".

"Українські Байрактари продовжують нищити російську техніку. Цього разу це реактивна система залпового вогню "Ураган" окупантів. Буде ще", — заявили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Додамо, що на telegram-каналі Несемось це відео підписали так: "Артилеристів і ракетників у полон не беруть. Байрактар знищує РСЗВ "Ураган" російських нацистів".

Довідка : "Ураган" — радянська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 220 міліметрів. Кількість снарядів у залпі однієї бойової машини: 16 шт. Час залпу з однієї бойової машини – 20 секунд.

Раніше повідомлялося, що "Байрактар" ліквідував ворожий пункт управління на Київщині.

Теги:
#Україна #Росія #Байрактар #Війна з Росією
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