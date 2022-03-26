У Львові пожежа після ракетного удару: нові відео

Загроза ракетного удару все ще є

У суботу ввечері, 26 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну росіяни атакували Львів.

У мережі з’явилися відео пожежі після влучення ракет.

"Відбулися два ракетні удари в межах Львова. Інформація про те, що було влучення в житловий будинок або інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей", — повідомляє Львівська ОВА.

Мер Львова Андрій Садовий заявив про загрозу повторного обстрілу і закликав жителів міста залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що Львів був обстріляний також 18 березня, коли російські загарбники запустили ракети з боку Чорного моря.