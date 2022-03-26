Рус

У Львові пожежа після ракетного удару: нові відео

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
888
По Львову ударили ракетами Новина оновлена 26 березня 2022, 18:15
По Львову ударили ракетами

Загроза ракетного удару все ще є

У суботу ввечері, 26 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну росіяни атакували Львів.

У мережі з’явилися відео пожежі після влучення ракет.

"Відбулися два ракетні удари в межах Львова. Інформація про те, що було влучення в житловий будинок або інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей", — повідомляє Львівська ОВА.

Мер Львова Андрій Садовий заявив про загрозу повторного обстрілу і закликав жителів міста залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що Львів був обстріляний також 18 березня, коли російські загарбники запустили ракети з боку Чорного моря.

Теги:
#Львів #Андрій Садовий #Окупанти
По Львову ударили ракетами
Львів
У Львові пожежа після ракетного удару: нові відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
По Львову ударили ракетами
У Львові пожежа після ракетного удару: нові відео
Дата публікації
Категорія
Чернігів сьогодні
Чернігів перебуває в оперативному оточенні: мер заявив про тяжку ситуацію
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба
Кулеба про розмову з Байденом: "Він сказав дві речі"
Дата публікації
Категорія
Висадилися і одразу померли: під Одесою знищили диверсійну групу росіян
Висадилися і одразу померли: під Одесою знищили диверсійну групу росіян
Дата публікації
Категорія
Війна триває вже 31 день
Війна — день 31: путін тягне в Україну війська з Грузії, але окупанти масово відмовляються воювати