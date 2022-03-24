В Украине за фиксацию передвижений техники ВСУ грозит тюрьма: Рада приняла закон

Фотографировать перемещение военной техники ВСУ запрещено!

Верховная Рада Украины ввела уголовную ответственность за фотосъемку и видеосъемку перемещений техники Вооруженных Сил Украины.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, за соответствующий законопроект проголосовали в четверг, 24 марта.

Надежный источник новостей о войне

Так, за фото или видеофиксацию перемещений украинской военной техники и распространение информации об этом в условиях военного или чрезвычайного положения отныне будут наказывать следующим образом:

распространение информации о направлении и перемещении техники, оружия, боеприпасов в Украину или перемещение ее по территории, если такие данные не размещались в открытом доступе Генштабом ВСУ, Минобороны или в официальных источниках соответствующих ведомств — грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет;

техники, оружия, боеприпасов в Украину или перемещение ее по территории, если такие данные не размещались в открытом доступе Генштабом ВСУ, Минобороны или в официальных источниках соответствующих ведомств — грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет; распространение информации о перемещении, расположении ВСУ или украинских формирований с возможностью идентифицировать местность, если таких данных не было в открытом доступе от ВСУ — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет;

если таких данных не было в открытом доступе от ВСУ — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет; если описанные выше действия были совершены по предварительному сговору группой лиц либо по корыстным мотивам, либо с целью предоставления информации государству-агрессору и это повлекло за собой тяжелые последствия — грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские защитники уничтожили еще одну колонну российской техники.