Обстрел Львова россиянами: у Зеленского сказали, чего не дождались от Запада
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На Западе никак не отреагировали на падение ракет возле границ НАТО.
На Западе не сделали ни каких серьезных заявлений по поводу ракетных обстрелов по Львову, который находится в 80 км от польской границы.
Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.
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"К сожалению, каких-либо серьезных комментариев, серьезных заявлений по обстрелу Львова, близкому падению ракет к границам НАТО, мы не услышали", – заявил Никифоров.
По мнению Никифорова, ракетный обстрел Львова только подтверждает слова Владимира Зеленского, что у россии есть аппетиты за пределами Украины.
"Это демонстрация того, что останавливать россию нужно на украинской территории, потому что если этого не делать, ракеты будут падать ближе к границам НАТО", — заявил Никифоров.
Напомним, как сообщал "Телеграф", вечером 26 марта россияне ударили ракетами по Львову. По предварительным данным, пять человек из-за обстрела получили ранения. Полицейские уже задержали двух корректировщиков огня.
Отметим, что незадолго до этого в польском городе Жешуве, который находится в 172 км от Львова, с рабочей поездкой был президент США Джо Байден. Он встречался с президентом Польши Анджеем Дудой и американскими военными, которые там базируются, и после этого улетел в Варшаву. Личному приезду Джо Байдена в польский город вблизи украинской границы придают большой символический вес.