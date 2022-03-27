Обстрел Львова россиянами: у Зеленского сказали, чего не дождались от Запада

На Западе никак не отреагировали на падение ракет возле границ НАТО.

На Западе не сделали ни каких серьезных заявлений по поводу ракетных обстрелов по Львову, который находится в 80 км от польской границы.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

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"К сожалению, каких-либо серьезных комментариев, серьезных заявлений по обстрелу Львова, близкому падению ракет к границам НАТО, мы не услышали", – заявил Никифоров.

По мнению Никифорова, ракетный обстрел Львова только подтверждает слова Владимира Зеленского, что у россии есть аппетиты за пределами Украины.

"Это демонстрация того, что останавливать россию нужно на украинской территории, потому что если этого не делать, ракеты будут падать ближе к границам НАТО", — заявил Никифоров.

Напомним, как сообщал "Телеграф", вечером 26 марта россияне ударили ракетами по Львову. По предварительным данным, пять человек из-за обстрела получили ранения. Полицейские уже задержали двух корректировщиков огня.

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Отметим, что незадолго до этого в польском городе Жешуве, который находится в 172 км от Львова, с рабочей поездкой был президент США Джо Байден. Он встречался с президентом Польши Анджеем Дудой и американскими военными, которые там базируются, и после этого улетел в Варшаву. Личному приезду Джо Байдена в польский город вблизи украинской границы придают большой символический вес.