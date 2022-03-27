Укр

Обстрел Львова россиянами: у Зеленского сказали, чего не дождались от Запада

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Сергей Никифоров о ракетном обстреле Львова и реакции НАТО Новость обновлена 27 марта 2022, 09:42
Сергей Никифоров о ракетном обстреле Львова и реакции НАТО

На Западе никак не отреагировали на падение ракет возле границ НАТО.

На Западе не сделали ни каких серьезных заявлений по поводу ракетных обстрелов по Львову, который находится в 80 км от польской границы.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

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"К сожалению, каких-либо серьезных комментариев, серьезных заявлений по обстрелу Львова, близкому падению ракет к границам НАТО, мы не услышали", – заявил Никифоров.

По мнению Никифорова, ракетный обстрел Львова только подтверждает слова Владимира Зеленского, что у россии есть аппетиты за пределами Украины.

"Это демонстрация того, что останавливать россию нужно на украинской территории, потому что если этого не делать, ракеты будут падать ближе к границам НАТО", — заявил Никифоров.

Напомним, как сообщал "Телеграф", вечером 26 марта россияне ударили ракетами по Львову. По предварительным данным, пять человек из-за обстрела получили ранения. Полицейские уже задержали двух корректировщиков огня.

Отметим, что незадолго до этого в польском городе Жешуве, который находится в 172 км от Львова, с рабочей поездкой был президент США Джо Байден. Он встречался с президентом Польши Анджеем Дудой и американскими военными, которые там базируются, и после этого улетел в Варшаву. Личному приезду Джо Байдена в польский город вблизи украинской границы придают большой символический вес.

Теги:
#США #Польша #Львов #Джо Байден
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