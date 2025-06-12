Черешня не достанется скворцам, если сделать эти простые действия
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Действенные способы, которые помогут вам сразиться с вредителями
Черешня уже созревает на огородах украинцев. Дачники с наступлением сезона сталкиваются с проблемой птичьего нашествия. Скворцы, воробьи, сойки и другие птицы могут за короткое время уничтожить весь урожай.
"Телеграф" расскажет, как защитить свой огород от вредителей. Есть четыре действенных способа.
Самый надежный метод – защитные сетки
Специальные садоводческие сетки считаются самым эффективным способом защиты. Они создают физический барьер между птицами и плодами, не препятствуя доступу солнечного света к ягодам. Вместо специальных сеток можно использовать старые шторы. Главное, чтобы они были не слишком плотными и пропускали достаточно света.
Звуковые и визуальные отпугиватели
Резкие звуки и блестящие предметы могут эффективно отпугивать птиц, хотя этот метод требует регулярного обновления для поддержания эффективности.
Варианты звуковых отпугивателей:
Целофановые пакеты, привязанные к веткам (создают шум на ветру).
Алюминиевая фольга или CD-диски (отражающие свет).
Специальные вертушки и колокольчики.
Звуковые устройства с имитацией криков хищных птиц.
Природные репелленты с резкими запахами
Птицы избегают определенных запахов, поэтому можно использовать природные средства отпугивания:
Цитрусовые: Разложите кожуры апельсинов, лимонов вокруг дерева.
Чеснок: Приготовьте отвар из чеснока и опрыскивайте дерево.
Хвоя: Развесьте веточки хвойных деревьев на черешне.
Кайенский перец: Слабый раствор для опрыскивания листьев.
Ранее "Телеграф" писал, как защитить помидоры в огороде от тли и белокрылки.