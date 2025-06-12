Черешня не достанется скворцам, если сделать эти простые действия

Действенные способы, которые помогут вам сразиться с вредителями

Черешня уже созревает на огородах украинцев. Дачники с наступлением сезона сталкиваются с проблемой птичьего нашествия. Скворцы, воробьи, сойки и другие птицы могут за короткое время уничтожить весь урожай.

"Телеграф" расскажет, как защитить свой огород от вредителей. Есть четыре действенных способа.

Самый надежный метод – защитные сетки

Специальные садоводческие сетки считаются самым эффективным способом защиты. Они создают физический барьер между птицами и плодами, не препятствуя доступу солнечного света к ягодам. Вместо специальных сеток можно использовать старые шторы. Главное, чтобы они были не слишком плотными и пропускали достаточно света.

Звуковые и визуальные отпугиватели

Резкие звуки и блестящие предметы могут эффективно отпугивать птиц, хотя этот метод требует регулярного обновления для поддержания эффективности.

Варианты звуковых отпугивателей:

Целофановые пакеты, привязанные к веткам (создают шум на ветру).

Алюминиевая фольга или CD-диски (отражающие свет).

Специальные вертушки и колокольчики.

Звуковые устройства с имитацией криков хищных птиц.

Природные репелленты с резкими запахами

Птицы избегают определенных запахов, поэтому можно использовать природные средства отпугивания:

Цитрусовые: Разложите кожуры апельсинов, лимонов вокруг дерева.

Чеснок: Приготовьте отвар из чеснока и опрыскивайте дерево.

Хвоя: Развесьте веточки хвойных деревьев на черешне.

Кайенский перец: Слабый раствор для опрыскивания листьев.

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