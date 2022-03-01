Журналіст Віталій Сич вказав на провал армії Путіна в Україні

Пройшло 5 днів війни. Росіяни не взяли жодного обласного центру. Жодного.

При тому, що зібрали 170 тисяч особового складу, 75% усіх своїх боєздатних частин навіть з далекосхідного округу частини передислокували. Резервів більше немає.

А казали, що візьмуть Київ за 2 дні та окупують Україну за 3 дні.

Здійснюють тваринні атаки на житлові масиви. Новий рівень геноциду.

Але! Минуло 5 днів та не взяли жодного обласного центру.