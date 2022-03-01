Росіяни не взяли жодного облцентру, а казали, що Київ захоплять за 2 дні - Віталій Сич
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Журналіст Віталій Сич вказав на провал армії Путіна в Україні
Пройшло 5 днів війни. Росіяни не взяли жодного обласного центру. Жодного.
При тому, що зібрали 170 тисяч особового складу, 75% усіх своїх боєздатних частин навіть з далекосхідного округу частини передислокували. Резервів більше немає.
А казали, що візьмуть Київ за 2 дні та окупують Україну за 3 дні.
Здійснюють тваринні атаки на житлові масиви. Новий рівень геноциду.
Але! Минуло 5 днів та не взяли жодного обласного центру.
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