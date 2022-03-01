Рус

Росіяни не взяли жодного облцентру, а казали, що Київ захоплять за 2 дні - Віталій Сич

Автор
Віталій Сич Віталій Сич
Дата публікації
Читать на русском
Автор
279
Той самий "Привид Києва", на рахунку якого півтора десятки збитих літаків противника Новина оновлена 01 березня 2022, 06:17
Той самий "Привид Києва", на рахунку якого півтора десятки збитих літаків противника

Журналіст Віталій Сич вказав на провал армії Путіна в Україні

Пройшло 5 днів війни. Росіяни не взяли жодного обласного центру. Жодного.

При тому, що зібрали 170 тисяч особового складу, 75% усіх своїх боєздатних частин навіть з далекосхідного округу частини передислокували. Резервів більше немає.

А казали, що візьмуть Київ за 2 дні та окупують Україну за 3 дні.

Здійснюють тваринні атаки на житлові масиви. Новий рівень геноциду.

Але! Минуло 5 днів та не взяли жодного обласного центру.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Війна
Сотні танків та бронемашин з артилерією рухаються на столицю
Україна
27-кілометрова колона росіян помічена під Києвом (супутникові знімки)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сотні танків та бронемашин з артилерією рухаються на столицю
27-кілометрова колона росіян помічена під Києвом (супутникові знімки)
Дата публікації
Категорія
Тіла вбитих відвезли до Білорусі
"Нам не потрібна була ця війна": у Чечні почали оплакувати загиблих кадировців
Дата публікації
Категорія
Філіп Легліз-Коста та Всеволод Ченцов
"Процедура розгляду почалася": ЄС зареєстрував заявку України на вступ
Дата публікації
Категорія
Джастін Трюдо
Перша країна з "Великої сімки" відмовляється від імпорту російської нафти: подробиці
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває вже шостий день
Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч (оновлюється)