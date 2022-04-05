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Введіть "матір всіх санкцій": Кулеба сказав, як Європі вдарити по росії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Кулеба Новина оновлена 05 квітня 2022, 15:28
Дмитро Кулеба

У Євросоюзі немає єдності у питанні постачання російського газу та нафти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав зупинити імпорт енергоносіїв із росії, щоб не допустити появи "нових Буч" в інших українських населених пунктах.

Про це глава МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.

Кулеба закликав країни Заходу відмовитися від російського газу та нафти, адже таким чином Європа фінансує російську армію. Міністр вважає, що цей захід допоможе не допустити появи "нових Буч" на території України.

"Щоб не допустити "нових Буч", введіть матір усіх санкцій: припиніть купувати нафту, газ і вугілля у Росії. Припиніть фінансувати путінську військову машину. Російська економіка — і її війна — зупиняться за лічені місяці. Кілька місяців затягування поясів коштують тисячі врятованих життів ", — заявив Кулеба.

Додамо, що серед країн ЄС немає єдності щодо запровадження ембарго на російський газ. Водночас повідомляється, що Євросоюз і США готують нові санкції проти росії після звірств армії рф, вчинених у Київській області.

Нагадаємо, представник росії при ООН Василь Небензя цинічно заявив, що звинувачення рф у звірствах у Бучі, являються нібито українською провокацією.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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