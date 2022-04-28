Ракетний удар по Києву: нові подробиці та фото наслідків

Окупанти обстріляли багатоповерхівку.

У четвер, 28 квітня, Київ зазнав ракетного удару з боку росії.

Мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook розповів, що ракета поцілила у житловий будинок.

За даними мера Києва, ракети вдарили по Шевченківському району столиці. Є влучання в житлові будинки. Зазначимо, що в даному районі знаходиться оборонний завод Артем, однак інформації щодо удару по ньому наразі немає. Кличко додав, що на місці працюють рятувальники. Вже відомо про трьох постраждалих.

"Друзі! Уточнення по Шевченківському району. Влучання у нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники та медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізовано трьох постраждалих", — написав Кличко.

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму telegram-каналі повідомив, що ракетний удар по Києву було завдано з Криму. Також чиновник показав фото руйнувань житлового будинку, який був, за його словами, малонаселеним.

Додамо, що одну ракету, яка летіла у напрямку до столиці, вдалося збити засобами ППО.

Крім того, повідомляється, що росія завдала ракетного удару по Фастову (Київська область).

"По території Фастівської громади російські загарбники завдали ракетного удару. Усі служби вже працюють на місці. Важливо залишатися у сховищах під час повітряної тривоги", — повідомили у Київській ОДА.

Нагадаємо, вранці 17 квітня росіяни обстріляли Бровари, завдавши пошкодження інфраструктурі міста. Вибухи були чутні у Києві.

Раніше повідомлялося, що село під Києвом затопили, щоб урятувати столицю.