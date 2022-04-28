"Росіяни, б***ь, бігтимуть на велосипедах н***й": президент "Інгульця" дав прогноз щодо Херсона (відео)
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Власник футбольної команди говорив від імені українських фермерів
Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк на тлі тривожних новин із Херсона про "референдум" звернувся до мешканців цього міста.
Відповідне відео доступне на Facebook-сторінці Олександра Поворознюка.
"Шановні жителі Херсона, хочу звернутися до вас від імені всіх фермерів України. Ми з вами, як би не було важко. Ми завжди були й залишаємося з вами, бо Крим – це Україна. Херсон – це теж Україна. Я хочу вас запевнити, що незабаром ми вас звільнимо... І повірте, будуть вони бігти, ті рашики, б***ь, на велосипедах н***й. І поки вітер у той бік, то крутитимуть педалі, бо так легше. Повірте, все буде добре. Віримо у президента. Віримо в Україну. Слава Херсону. Слава українській нації та п****ць російській федерації", – заявив Поворознюк.
Увага! На відео є ненормативна лексика (18+).
Нагадаємо, звернення Поворознюка до президента України Володимира Зеленського стало хітом у мережі.
Раніше повідомлялося, що брати Суркіси були помічені на матчі "Динамо" у Німеччині.
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