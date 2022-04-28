"Росіяни, б***ь, бігтимуть на велосипедах н***й": президент "Інгульця" дав прогноз щодо Херсона (відео)

Власник футбольної команди говорив від імені українських фермерів

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк на тлі тривожних новин із Херсона про "референдум" звернувся до мешканців цього міста.

Відповідне відео доступне на Facebook-сторінці Олександра Поворознюка.

"Шановні жителі Херсона, хочу звернутися до вас від імені всіх фермерів України. Ми з вами, як би не було важко. Ми завжди були й залишаємося з вами, бо Крим – це Україна. Херсон – це теж Україна. Я хочу вас запевнити, що незабаром ми вас звільнимо... І повірте, будуть вони бігти, ті рашики, б***ь, на велосипедах н***й. І поки вітер у той бік, то крутитимуть педалі, бо так легше. Повірте, все буде добре. Віримо у президента. Віримо в Україну. Слава Херсону. Слава українській нації та п****ць російській федерації", – заявив Поворознюк.

Увага! На відео є ненормативна лексика (18+).

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Нагадаємо, звернення Поворознюка до президента України Володимира Зеленського стало хітом у мережі.

Раніше повідомлялося, що брати Суркіси були помічені на матчі "Динамо" у Німеччині.