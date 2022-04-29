Рус

"Я це бля***во не дозволю, су*а": президент "Інгульця" розніс Тимошенко та Порошенка (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3705
Олександр Поворознюк Новина оновлена 29 квітня 2022, 19:06
Олександр Поворознюк

Поворознюк традиційно не стримував себе у висловлюваннях.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк після свого звернення до жителів Херсона зробив не менш вогняну заяву, адресовану деяким українським політикам.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Petrove TV.

Поворознюк дізнався, що до регіону їде Юлія Тимошенко, і його попросили організувати для неї зустріч. Олександр вважає, що під час війни політикам варто припинити піаритися, а робити все для перемоги.

"У мене немає слів… У мене 24/7 війна, яка зустріч, яка, б***ь, Тимошенко. Що ви чудите? Виявляється, у нас в країні немає справ, крім зустрічей з Тимошенко. Володимир Олександрович (Зеленський), та зупиніть ви цю х***ю. Це ще пів біди, мені сказали, що після Тимошенко і Порошенко збирається в область… Невже робити не**й, війна в країні… Де ви були раніше… Юля, я приїду. Я це бля***во в області не дозволю, су*а", — емоційно заявив Поворознюк.

Увага! На відео є ненормативна лексика (18+).

Нагадаємо, звернення Поворознюка після початку повномасштабного вторгнення рф до президента України Володимира Зеленського стало хітом у мережі.

Раніше повідомлялося, що в Україні достроково зупинили футбольну першість.

Теги:
#Україна #Росія
Байден не вирішив, чи хоче він бачити путіна на саміті G20
Новини США
У США нова проблема з путіним: Байден та радники думають над рішенням
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Байден не вирішив, чи хоче він бачити путіна на саміті G20
У США нова проблема з путіним: Байден та радники думають над рішенням
Дата публікації
Категорія
У Києві паливна криза
Черги на АЗС Києва розтягнулися на кілометри: коли зникне дефіцит і чи чекатиме нас бензин по 100 гривень
Дата публікації
Категорія
Вікторія Нуланд на зустрічі з українськими представниками
Нуланд про ядерні загрози від путіна: Якщо до цього дійде, росія не оправиться ніколи
Дата публікації
Категорія
Дитяча лікарня Охматдит працює 24/7
Вбиті батьки, вистріли впритул та страшні мрії: як в "Охматдиті" рятують дітей війни (фото)
Дата публікації
Категорія
Окупаційні війська продовжують бити по Україні ракетами
Війна - день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США ухвалили ленд-ліз