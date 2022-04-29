"Я це бля***во не дозволю, су*а": президент "Інгульця" розніс Тимошенко та Порошенка (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3705
Поворознюк традиційно не стримував себе у висловлюваннях.
Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк після свого звернення до жителів Херсона зробив не менш вогняну заяву, адресовану деяким українським політикам.
Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Petrove TV.
Поворознюк дізнався, що до регіону їде Юлія Тимошенко, і його попросили організувати для неї зустріч. Олександр вважає, що під час війни політикам варто припинити піаритися, а робити все для перемоги.
"У мене немає слів… У мене 24/7 війна, яка зустріч, яка, б***ь, Тимошенко. Що ви чудите? Виявляється, у нас в країні немає справ, крім зустрічей з Тимошенко. Володимир Олександрович (Зеленський), та зупиніть ви цю х***ю. Це ще пів біди, мені сказали, що після Тимошенко і Порошенко збирається в область… Невже робити не**й, війна в країні… Де ви були раніше… Юля, я приїду. Я це бля***во в області не дозволю, су*а", — емоційно заявив Поворознюк.
Увага! На відео є ненормативна лексика (18+).
Нагадаємо, звернення Поворознюка після початку повномасштабного вторгнення рф до президента України Володимира Зеленського стало хітом у мережі.
Раніше повідомлялося, що в Україні достроково зупинили футбольну першість.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-