Навіщо – незрозуміло: росіяни обстріляли "Градами" сараї на Дніпропетровщині (фото)

Дорогі снаряди продірявили господарські будівлі

Вранці в п’ятницю, 29 квітня, російські військові на тлі невдач у наступі проти України обстріляли "Градами" населені пункти на околиці Дніпропетровської області, — постраждали тільки господарські будівлі, хоча в рф неодноразово повторювали, ніби стріляють тільки по стратегічних та військових об’єктах.

Про інцидент розповіли керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зазначається, що вранці окупанти здійснили обстріл "Градами" Мар’янського та Великої Костромки, — зачепило господарські будівлі у житловому секторі, серед людей постраждалих немає.

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"Навіщо цілити в сараї — досі з головою ОВА не можемо зрозуміти", — наголосив Лукашук, показавши фото наслідків обстрілу.

Як виглядає важливий стратегічний об’єкт в очах російських окупантів

На ділянці залишилися ями від снарядів

Як видно на картах бойових дій, окупанти вже другий місяць не можуть пробитися на територію Дніпропетровської області з боку Херсона та Миколаєва, через що майже щодня обстрілюють населені пункти у прикордонному Криворізькому районі.

Обстріляні населені пункти на карті

Як повідомляв "Телеграф", раніше росіяни пустили дорогу ракету по дачній ділянці під Дніпром.