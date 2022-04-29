Навіщо – незрозуміло: росіяни обстріляли "Градами" сараї на Дніпропетровщині (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 605
Дорогі снаряди продірявили господарські будівлі
Вранці в п’ятницю, 29 квітня, російські військові на тлі невдач у наступі проти України обстріляли "Градами" населені пункти на околиці Дніпропетровської області, — постраждали тільки господарські будівлі, хоча в рф неодноразово повторювали, ніби стріляють тільки по стратегічних та військових об’єктах.
Про інцидент розповіли керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Зазначається, що вранці окупанти здійснили обстріл "Градами" Мар’янського та Великої Костромки, — зачепило господарські будівлі у житловому секторі, серед людей постраждалих немає.
Оперативно про війну в Україні читайте у нашому Телеграмі
"Навіщо цілити в сараї — досі з головою ОВА не можемо зрозуміти", — наголосив Лукашук, показавши фото наслідків обстрілу.
Як видно на картах бойових дій, окупанти вже другий місяць не можуть пробитися на територію Дніпропетровської області з боку Херсона та Миколаєва, через що майже щодня обстрілюють населені пункти у прикордонному Криворізькому районі.
Як повідомляв "Телеграф", раніше росіяни пустили дорогу ракету по дачній ділянці під Дніпром.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-