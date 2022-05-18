Російську фігуристку вирішили викреслити з історії в рф через бажання виступати за Канаду

Спортсменка хоче змагатися під прапором Канади

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, депутат Держдуми рф Ірина Родніна, яка нещодавно висміяла російський футбол, вдала, що не знає про існування фігуристки Наталії Забіяко, яка хоче виступати за Канаду.

Відповідний коментар Родніної доступний на сайті "Чемпіонат".

Родніна, коли її запитали про зміну спортивного громадянства Забіяко, вдала, що такої спортсменки не існує. А медаль Наталії ("срібло" на олімпійському командному турнірі) Ірина вважає "втіхою".

"Хто це така? Срібна призерка Олімпійських ігор 2018 року в командних змаганнях? Я знаю багатьох призерів Олімпіад, але срібна медаль у командних змаганнях – це втіха. Прапор їй у руки, хай виступає за Канаду. Мені якось від її переходу все одно, ми маємо багато більш іменитих спортсменів", — заявила Родніна.

Додамо, що у мережі назвали слова Родніної хамськими.

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