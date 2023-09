Боец ВСУ и бэк-вокалистка Джамалы: украинцы покорили тренеров "Голосу країни-13" на слепых прослушиваниях (видео)

Юрий Городецкий заставил аплодировать зал, мощно исполнив "Києве мій"

В воскресенье, 3 сентября, на телеканале 1+1 стартовал новый, 13 сезон проекта "Голос країни", в котором тренерами стали украинские исполнители Юлия Санина из The Hardkiss, Надя Дорофеева, Артем Пивоваров и продюсер Иван Клименко. На первых слепых прослушиваниях артистов сумели покорить два ярких участника — военный Юрий Городецкий и бэк-вокалистка певицы Джамалы, Александра Макаровская.

Одна из бэк-вокалисток победительницы песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамалы пришла показать свой талант перед всей Европой. Александра Макаровская — профессиональная певица, в течение последних 10 лет занималась вокальным сопровождением звезды хита "1944". С самого начала полномасштабной войны Александра перебралась в столицу Польши, взяв с собой своего маленького ребенка.

На шоу украинка исполнила песню As It Was бывшего участника группы One Direction, британского певца Гарри Стайлса. Ее выдающийся талант привлек внимание тренера "Голоса країни-13" Юлии Саниной, и она стала членом ее команды.

Юрий Городецкий

Юрий Городецкий, 25 лет, является военным и служит в 28-й отдельной механизированной бригаде "Рыцари Зимнего Похода". С детства он увлекался музыкой, но после полномасштабного российского вторжения проявил свой музыкальный талант только перед своими сослуживцами.

На сцене Юрий исполнил национальный гимн Киева — "Києве мій". К мужчине повернулись Иван Клименко и Дорофеева. В результате Юрий присоединился к команде DOROFEEVA.

Напомним, что новый сезон шоу "Голос країни" впервые проходит за границей совместно с польскими партнерами, с целью поддержать украинский народ, который продемонстрировал свою силу и талант на мировой арене. Традиционно выпуски будут транслироваться на "1+1" по воскресеньям в 21:00.

