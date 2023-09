Боєць ЗСУ та бек-вокалістка Джамали: українці підкорили тренерів "Голосу країни-13" на сліпих прослуховуваннях (відео)

Юрій Городецький змусив аплодувати зал, потужно виконавши "Києве мій"

У неділю, 3 вересня, на телеканалі 1+1 стартував новий, 13 сезон проєкту "Голос країни", в якому тренерами стали українські виконавці Юлія Саніна з The Hardkiss, Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров та продюсер Іван Клименко. На перших сліпих прослуховуваннях артистів зуміли підкорити два яскраві учасники — військовий Юрій Городецький та бек-вокалістка співачки Джамали, Олександра Макаровська.

Одна з бек-вокалісток переможниці пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамали прийшла показати свій талант перед усією Європою. Олександра Макаровська — професійна співачка, яка протягом останніх 10 років займалася вокальним супроводом зірки хіта "1944". З самого початку повномасштабної війни Олександра перебралася до столиці Польщі, взявши із собою свою маленьку дитину.

На шоу українка виконала пісню As It Was колишнього учасника гурту One Direction, британського співака Гаррі Стайлса. Її визначний талант привернув увагу тренера "Голосу країни-13" Юлії Саніної, і вона стала членом її команди.

Юрій Городецький

Юрій Городецький, 25 років, є військовим та служить у 28-й окремій механізованій бригаді "Лицарі Зимового Походу". З дитинства він захоплювався музикою, але після повномасштабного російського вторгнення проявив свій музичний талант лише перед своїми товаришами по службі.

На сцені Юрій виконав національний гімн Києва — "Києве мій". До чоловіка повернулися Іван Клименко та Дорофєєва. В результаті Юрій приєднався до команди DOROFEEVA.

Нагадаємо, що новий сезон шоу "Голос країни" вперше проходить за кордоном спільно з польськими партнерами, з метою підтримати український народ, який продемонстрував свою силу та талант на світовій арені. Традиційно випуски транслюватимуться на "1+1" у неділю о 21:00.

