Судді плакали й аплодували стоячи: "Голос країни" підкорив військовий ЗСУ з піснею про невідомого героя (відео)

Виступ Михайла Панчишина розвернув усі крісла

Ветеран війни Михайло Панчишин, який виступає під псевдонімом Ptashkin, пройшов етап сліпих прослуховувань в проєкті "Голос країни", що знімали в Польщі. Пісня військовослужбовця ЗСУ про невідомого героя підкорила всіх суддів.

Як повідомляє "Телеграф", 25-річний Михайло Панчишин виконав авторську пісню "Невідомий герой", написану разом із побратимами. Розвернулися чотири крісла, артист пішов до команди співака Артема Пивоварова.

Як розповів учасник, до російського повномасштабного вторгнення він займався співом. Ба більше, в минулому соліст гурту Ptashkin (колектив припинив існування влітку 2018 року) і переможець талант-шоу "X-Фактор" у 2017 році.

Однак після нападу рф львів’янин став на захист України. Зокрема брав участь у звільненні Київщини, обороняв Бахмут. Нині комісований за станом здоров’я.

Співак прагне прославляти мужність українських військових. В ефірі Панчишин розповів про знаковий бій у Бахмуті.

"Ворог воює дуже підло. Я особисто бачив, як фосфор падає у Бахмуті. Ми зайшли до самого пекла. Отак сім днів обстрілів без перерв. Кожен приліт біля тебе – це контузія. Нас окупанти взяли в кільце", — розповідає Михайло.

Саме в той момент він вирішив: вибереться живим – зробить так, щоб про цей бій і хлопців, які загинули, не забули. Мета виконавця на проєкті: стати голосом невідомих героїв, які впали в боях, стати голосом країни, щоб підняти людей і наблизити перемогу України.

Глядачі та судді (співак Артем Пивоваров, співачка Надя Дорофєєва, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та продюсер Іван Клименко) аплодували учаснику, піднявшись із місць. У деяких на очах були сльози, розплакалася під час спілкування з артистом і Дорофєєва.

Раніше "Телеграф" писав, що в першому випуску 13 сезону "Голосу країни" зірками стали боєць ЗСУ Юрій Городецький і беквокалістка Джамали Олександра Макаровська. Учасники поповнили команди Дорофєєвої і Юлії Саніної.