Українська волонтерка підкорила "Голос країни" пронизливою піснею, яку виконувала військовим на передовій (відео)

Вулична співачка підтримує українських захисників разом із "Культурним десантом" Колі Сєрги

В популярному шоу "Голос країни", яке в умовах війни знімають у Польщі, продовжуються сліпі прослухування. Команду співачки Наді Дорофєєвої поповнила волонтерка Лада Тивончук.

Як повідомляє "Телеграф", у 13 сезоні "Голосу країни" киянка виконала авторську пісню "Галактика", акомпануючи на гітарі. Вуличній співачці вдалося розвернути одне крісло й зірвати овації залу.

Так, 25-річна Лада Тивончук виступає як вулична виконавиця в Україні та містах Європи, збираючи кошти на допомогу українській армії. Учасниця має музичну освіту, працювала педагогом з вокалу, пише власні пісні. До слова, писати треки українською почала в 2014 році, усвідомивши свою громадянську позицію.

З початку повномасштабного вторгнення дівчина приєдналась до ініціативи Колі Сєрги "Культурний десант". Тивончук неодноразово виступала перед військових на передовій. На сторінці учасниці можна побачити світлини та ролики з поїздок, зокрема, в Донецьку область. Дівчина пригадує один із концертів за 10 км від Бахмуту. За її словами, обличчя бійців на фронті після співочих гостей "оживають".

"Це було 10 кілометрів від Бахмуту, — розповідає Лада. – Обличчя (військових. – Ред.) були сповнені болем, в них не було життя. Але після того, як ми виступили, обличчя завжди мінялися – вони оживали. Відчувала, що я там дуже потрібна, взагалі, що музиканти саме там дуже потрібні".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на сліпому відборі з тріумфом виступив колишній військовий Михайло Панчишин. Авторська пісня про невідомого героя розвернула всі чотири судейських крісла.