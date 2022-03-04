ООН розслідуватиме російські військові злочини в Україні

Російських військових злочинців буде покарано, заявив президент України Володимир Зеленський

Рада ООН створила міжнародну комісію з розслідування російських військових злочинів проти українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю заснування Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців. Докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах. Російські воєнні злочинці будуть покарані", — написав президент України у Твіттер.

Як повідомляв "Телеграф", 4 березня над Волновахою збили ворожий штурмовик, який бомбив мирне населення. Мирні українські мешканці щодня гинуть від рук російських окупантів.