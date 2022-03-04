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ООН розслідуватиме російські військові злочини в Україні

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Рада ООН Новина оновлена 04 березня 2022, 14:17
Рада ООН

Російських військових злочинців буде покарано, заявив президент України Володимир Зеленський

Рада ООН створила міжнародну комісію з розслідування російських військових злочинів проти українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю заснування Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців. Докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах. Російські воєнні злочинці будуть покарані", — написав президент України у Твіттер.

Як повідомляв "Телеграф", 4 березня над Волновахою збили ворожий штурмовик, який бомбив мирне населення. Мирні українські мешканці щодня гинуть від рук російських окупантів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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