ООН розслідуватиме російські військові злочини в Україні
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Російських військових злочинців буде покарано, заявив президент України Володимир Зеленський
Рада ООН створила міжнародну комісію з розслідування російських військових злочинів проти українців.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Вітаю заснування Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців. Докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах. Російські воєнні злочинці будуть покарані", — написав президент України у Твіттер.
Як повідомляв "Телеграф", 4 березня над Волновахою збили ворожий штурмовик, який бомбив мирне населення. Мирні українські мешканці щодня гинуть від рук російських окупантів.
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