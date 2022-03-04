Над Волновахою збили ворожий штурмовик, який бомбив мирне населення (фото)
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На донецькому напрямку збито російського винищувача.
Над Волновахою протиповітряна оборона України збила ворожий штурмовик Су-25, який бомбардував мирні міста України.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
"ВКС російської федерації продовжують зазнавати втрат. Цей літак використовував своє озброєння проти житла мирних громадян та цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пілот катапультувався, ведуться активні пошуки.
Зазначимо, що під Миколаєвом українські захисники відбили у російських військових зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".
Крім того, вже стало відомо, що загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу "Калібр", який призначався для наступальної операції в Україні.
Станом на 4 березня кількість убитих російських солдатів перевищила 9 тисяч.
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