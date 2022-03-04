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Над Волновахою збили ворожий штурмовик, який бомбив мирне населення (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Збитий Су-25 Новина оновлена 04 березня 2022, 12:15
Збитий Су-25

На донецькому напрямку збито російського винищувача.

Над Волновахою протиповітряна оборона України збила ворожий штурмовик Су-25, який бомбардував мирні міста України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"ВКС російської федерації продовжують зазнавати втрат. Цей літак використовував своє озброєння проти житла мирних громадян та цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пілот катапультувався, ведуться активні пошуки.

Зазначимо, що під Миколаєвом українські захисники відбили у російських військових зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Крім того, вже стало відомо, що загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу "Калібр", який призначався для наступальної операції в Україні.

Станом на 4 березня кількість убитих російських солдатів перевищила 9 тисяч.

Теги:
#Росія #Су-25 #Волноваха
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