Над Волновахою збили ворожий штурмовик, який бомбив мирне населення (фото)

На донецькому напрямку збито російського винищувача.

Над Волновахою протиповітряна оборона України збила ворожий штурмовик Су-25, який бомбардував мирні міста України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"ВКС російської федерації продовжують зазнавати втрат. Цей літак використовував своє озброєння проти житла мирних громадян та цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пілот катапультувався, ведуться активні пошуки.

Зазначимо, що під Миколаєвом українські захисники відбили у російських військових зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Крім того, вже стало відомо, що загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу "Калібр", який призначався для наступальної операції в Україні.

Станом на 4 березня кількість убитих російських солдатів перевищила 9 тисяч.