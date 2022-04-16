Великобритания передаст Украине боевую технику: когда будет поставка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 176
О какой технике идет речь пока неизвестно
Премьер Великобритании Борис Джонсон после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "не остановится ни перед чем" чтобы помочь украинцам и анонсировал поставки боевой техники.
Как сообщает ТСН об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
"Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, включая бронетехнику в ближайшие дни", — сказано в сообщении.
Кроме того, Джонсон отметил, что международная поддержка усиливается с каждым днем, а он уверен, что Украина сможет одержать победу в войне, которую ей объявила россия.
Также он отметил, что продолжит тесно сотрудничать с международными союзниками, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты ее суверенитета в долгосрочной перспективе и предоставить все необходимое на ближайшие "недели и месяцы".
Как сообщалось ранее, в США обеспокоились тем, что поставленные Украине боеприпасы могут закончиться быстрее, чем будут подвезены новые. Поэтому в Пентагоне все чаще обращаются к европейским союзникам с призывом ускорить поставки военной помощи украинским защитникам. Там также напомнили, что в Украину вскоре прибудут 18 155-мм буксируемых гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним.
- Дата публикации
-
- Категория
-