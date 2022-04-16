Укр

Великобритания передаст Украине боевую технику: когда будет поставка

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Борис Джонсон и Владимир Зеленский Новость обновлена 16 апреля 2022, 23:30
Борис Джонсон и Владимир Зеленский

О какой технике идет речь пока неизвестно

Премьер Великобритании Борис Джонсон после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "не остановится ни перед чем" чтобы помочь украинцам и анонсировал поставки боевой техники.

Как сообщает ТСН об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.

"Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, включая бронетехнику в ближайшие дни", — сказано в сообщении.

Кроме того, Джонсон отметил, что международная поддержка усиливается с каждым днем, а он уверен, что Украина сможет одержать победу в войне, которую ей объявила россия.

Также он отметил, что продолжит тесно сотрудничать с международными союзниками, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты ее суверенитета в долгосрочной перспективе и предоставить все необходимое на ближайшие "недели и месяцы".

Как сообщалось ранее, в США обеспокоились тем, что поставленные Украине боеприпасы могут закончиться быстрее, чем будут подвезены новые. Поэтому в Пентагоне все чаще обращаются к европейским союзникам с призывом ускорить поставки военной помощи украинским защитникам. Там также напомнили, что в Украину вскоре прибудут 18 155-мм буксируемых гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним.

Теги:
#Украина #Великобритания #Борис Джонсон #Владимир Зеленский
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