Великобритания передаст Украине боевую технику: когда будет поставка

О какой технике идет речь пока неизвестно

Премьер Великобритании Борис Джонсон после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "не остановится ни перед чем" чтобы помочь украинцам и анонсировал поставки боевой техники.

Как сообщает ТСН об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.

"Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, включая бронетехнику в ближайшие дни", — сказано в сообщении.

Кроме того, Джонсон отметил, что международная поддержка усиливается с каждым днем, а он уверен, что Украина сможет одержать победу в войне, которую ей объявила россия.

Также он отметил, что продолжит тесно сотрудничать с международными союзниками, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты ее суверенитета в долгосрочной перспективе и предоставить все необходимое на ближайшие "недели и месяцы".

Как сообщалось ранее, в США обеспокоились тем, что поставленные Украине боеприпасы могут закончиться быстрее, чем будут подвезены новые. Поэтому в Пентагоне все чаще обращаются к европейским союзникам с призывом ускорить поставки военной помощи украинским защитникам. Там также напомнили, что в Украину вскоре прибудут 18 155-мм буксируемых гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним.