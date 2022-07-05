В мире рекордно дорожает молоко – как это повлияет на цены в Украине

В Украине могут вырасти цены на молочку

Агрессия россии против Украины привела к рекордному росту цен на молоко в мире – почти до 60 евро за центнер, что является абсолютным максимумом с начала мониторинга цен в 1996 году.

Рост цен случился из-за подорожания кормов, основным производителем которых была Украина, топлива (из-за роста цен на нефть), удобрений и роста прочих расходов. Об этом сообщает Украинская ассоциация производителей молока.

Как сообщает сайт milkua.info, если в Европе цены на молоко выросли в среднем на 20-30%, в Украине рост составил всего 2,6%, поскольку из-за невозможности экспорта зерна, внутренние цены на корма остаются низкими. К примеру, в Украине цена 1 тонны пшеницы не превышает 200 долларов, при ее средней цене в мире порядка 400 долларов.

В результате внутренние цены на молочные продукты в Украине растут сравнительно медленно, так молоко с начала года подорожало на 7%, сыр – на 5,4%, а масло на 9,8%.

Такой дисбаланс между ценами на внутреннем и внешнем рынке, как считают аналитики Украинской ассоциации производителей молока, может побудить украинских производителей начать активно наращивать экспорт молока в ЕС. Последнему будет способствовать отмена пошлин и квот на украинские товары на год.

Правда это может отразиться на ценах на молочную продукцию внутри Украины, вызвав ее дефицит и рост цен, как уже в 2021 году было с подсолнечным маслом.

Тем временем в Украине продолжается рост цен на товары, даже некогда дешевые овощи подорожали и не спешат снижаться в цене.