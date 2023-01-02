"Перевезення пасажирів збиткові": в "Укрзалізниці" розповіли, що буде з цінами на квитки 2023 року

Для багатьох українців поїзд є способом евакуації

В Україні з початком повномасштабної війни, яку розв’язала росія, продовжують зростати ціни на продукти, проте вартість пасажирських залізничних перевезень поки що не планують підвищувати.

Як передає видання РБК-Україна, посилаючись на заяву керівника пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, хоча зараз даний вид перевезень є збитковим для компанії, вартість квитків не планують підвищувати, оскільки для багатьох наших громадян це спосіб евакуації.

"На сьогодні жодних підвищень на пасажирські сполучення ми не впроваджували, звісно, це робить пасажирські перевезення збитковими. Наша позиція, щоб під час війни не підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, тому що для багатьох людей це ще й є способом евакуації", — заявив Перцовський.

При цьому топ-менеджер зазначив, що підсумкове рішення ухвалюватиме Кабінет міністрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з початком 2023 року українцям, які вирішать надіслати посилки "Новою поштою", доведеться більше заплатити за її послуги.

Також ми повідомляли про те, що в Україні може подорожчати найпопулярніший продукт.