Квитки розлітаються, як гарячі пиріжки: українці оцінили жіночі купе від "Укрзалізниці"

Поки що проект працює в пілотному режимі

Судячи з усього, українцям припало до душі ноу-хау з жіночими вагонами від "Укрзалізниці", квитки на який почали продавати 12 червня. Їх розкуповують як "гарячі пиріжки", а вільних місць з кожною хвилиною залишається все менше.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так,Укрзалізниця у пілотному режимі відкрила продаж квитків у жіночі купе. Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які знаходяться серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

При цьому навіть не дивлячись на те, що продаж таких квитків проходить виключно в мобільному додатку, а перший поїзд із жіночим купе вирушить лише 30 червня, українці дуже активно відреагували на нововведення. На даний момент у більшості цих вагонів просто розкупили більшість квитків. Десь залишилося половина вільних місць, а десь лише одне.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жіночі купе в "Укрзалізниці" входять до комплексу заходів, який спрямований на те, щоб жінки під час поїздки у поїзді могли почуватися комфортно та в безпеці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що тема насильства у потягах в Україні вже давно турбує громадськість. Зокрема, дуже гучний випадок був у 2020 році, коли журналістку Анастасію Лугову жорстоко побили у поїзді Маріуполь-Київ та мало не зґвалтували у присутності маленького сина.