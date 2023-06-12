"Укрзалізниця" запустила перший вагон із жіночими купе: на який потяг

В українських поїздах з’явилися купе для жінок

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на потяги, в яких є купе виключно для жінок, про що нещодавно в одній із петицій просили українці.

На це звернув увагу журналіст Олександр Рудоманов.

Зокрема, такі купе передбачено у поїзді Трускавець-Дніпро.

"Потяг №42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон. Тепер питання в тому, чи користуватимуться цим", — написав журналіст.

У коментарях Рудоманов зазначив, що, найімовірніше, йдеться про штабний вагон, у якому знаходиться начальник поїзда.

При цьому він додав, що придбати квиток можна виключно у мобільному додатку "Укрзалізниці", але не на сайті перевізника. На це також звернули увагу інші користувачі.

"Варто сказати, що на сайті УЗ цей вагон просто не показує, тобто купити є можливість тільки в додатку. Ну і додаток видає це повідомлення, що купе жіноче, але пропускає до оплати не питаючи стать. Тобто, все на умовній довірі", — пишуть у коментарях.

При цьому купити квиток можуть і чоловіки, але проїхатись у ньому їм не дозволять.

Раніше "Телеграф" писав про те, що тема насильства у потягах в Україні вже давно турбує громадськість. Зокрема, дуже гучний випадок був у 2020 році, коли журналістку Анастасію Лугову жорстоко побили у поїзді Маріуполь-Київ та мало не зґвалтували у присутності маленького сина.