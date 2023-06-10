Туалет не працює, води нема: "Укрзалізниця" вразила розрухою у новому вагоні (фото)

Вагон було побудовано лише в 2021 році

Поки українці сперечаються, чи потрібні в Україні окремі вагони для жінок, потяги лякають розрухою. У вагоні, що побудований лише у 2021 році, в фірмовому нічному експресі №7/8 Київ-Чернівці не працює кондиціонер та туалет.

Про це розповів Максим Сич.

"Не працює кондиціонер; не працює туалет; в купе сильний сморід від каналізації (я не перебільшую, колеги підтвердять, котрі їхали зі мною); в туалеті немає води щоб помити руки; випадає світильник", — розповів він.

При цьому квитки коштують недешево — за поїздку Івано-Франківськ-Чернівці-Івано-Франківськ (туди/назад) пасажир заплатив 734 гривні. Вартість повного маршруту з Києва до Чернівців — 904 гривні.

У вагоні немає води

"Вагон побудовано в 2021 році. Як його можна було ушатати аж настільки? Відповідь звісно очевидна — погане обслуговування + (припускаю) не дуже якісне виробництво всіх систем роботи вагону. На війну списувати це не треба. Ця проблема абсолютно не нова", — обурюється Максим Сич.

Не працює змив унітазу

При цьому інших можливостей доїхати залізницею з Івано-Франківська до Чернівців немає. До всіх "принад" мандрівки у цьому потязі додаються ще й пасажири без квитків, яких пускають провідники.

Випадає світильник

Він додав, що претензій до працівників потягу не має, бо "не будуть же вони це самі ремонтувати". Проте невідомо, чи писали вони заявки на ремонт.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно у кабінеті голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка, якого було призначено на цю посаду близько двох місяців тому, пройшли обшуки. Його підозрюють у причетності до схеми запровадження "відкатів" на тендерах для "Укрзалізниці".