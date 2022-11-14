Військового вигнали з вагону через "поганий запах": з'явилася реакція "Укразалізниці"

У компанії розповіли іншу версію інциденту

"Укрзалізниця" опинилася в центрі скандалу після того, як у мережі поширилася інформація про інцидент з військовим, якого провідники поїзда нібито вигнали з вагону, бо від нього погано пахне. В "Укрзалізниці" відреагували на ситуацію та дали свій коментар.

Керівник пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповів виданню "Країна" про те, яка насправді склалася ситуація і чому військовий ночував у тамбурі.

За його словами, чоловіка до тамбуру ніхто не виставляв, а пішов він туди після конфлікту з іншими пасажирами.

"Ми переглянули відео: наші стюарди кілька разів, проходячи повз нього, звичайно, звернули увагу на те, що людина стоїть у тамбурі. Вони пропонували йому сісти в іншому вагоні, виявили турботу, оскільки вона виглядала емоційно спантеличеною. Звичайно, набридати їй і насильно саджати його ніхто не став, бо різні могли бути причини для такого його стану. Сам він у подробиці конфлікту з попутниками не вдавався", — сказав Перцовський.

На цьому ця ситуація була вичерпана. Проте, як вважає керівник "Укрзалізниці", хтось захотів прикрасити ситуацію та зробити з неї скандал, публікуючи в мережі свою версію історії.

В "Укрзалізниці" з військовим та його родиною вже поспілкувалися. У ході бесіди дійшли того, що чоловік не має претензій до співробітників залізниці.

"Проте, ми б дуже хотіли з ними зустрітися. Я особисто дуже хотів би зустрітися з військовим — можливо, він би щось порадив, як нам краще за пасажирів своїх виховувати. Свій персонал ми, звичайно, теж тренуватимемо бути трохи психологами, заспокоювати людей, щоб підтримувати їх у подібних ситуаціях", — додав Перцовський.

Він також закликав пасажирів поводитися ввічливо й у випадку, якщо поряд у поїзді їде військовий, подякувати йому або пригостити чаєм чи кавою.

"Але в жодному разі не робіть йому якихось незрозумілих зауважень", — підсумував Перцовський.

Нагадаємо, що в мережі спалахнув скандал після одкровення провідниці одного з поїздів "Укрзалізниці" про те, що їх змушують виконувати плани продажу.