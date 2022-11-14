Военного выгнали из вагона из-за "плохого запаха": появилась реакция "Укразализныци"

В компании рассказали другую версию инцидента

"Укрзализныця" оказалась в центре скандала, после того как в сети распространилась информация об инциденте с военным, которого проводники поезда якобы выгнали из вагона потому что от него плохо пахнет. В "Укрзализныце" отреагировали на ситуацию и дали свой комментарий.

Руководитель пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Перцовский рассказал изданию "Страна" о том, какая на самом деле сложилась ситуация и почему военный ночевал в тамбуре.

По его словам, мужчину в тамбур никто не выставлял, а ушел он туда после конфликта с другими пассажирами.

"Мы пересмотрели видео: наши стюарды несколько раз, проходя мимо него, конечно, обратили внимание на то, что человек стоит в тамбуре. Они предлагали ему присесть в другом вагоне, проявили заботу, так как он выглядел эмоционально озадаченным. Конечно, надоедать ему и насильно сажать его никто не стал, потому что разные могли быть причины для такого его состояния. Сам он в подробности конфликта с попутчиками не вдавался", — сказал Перцовский.

На этом данная ситуация была исчерпана. Однако как считает руководитель "Укрзализныци", кто-то захотел приукрасить ситуацию и сделать из неё скандал, публикуя в сети свою версию истории.

В "Укрзализныце" с военным и его семьей уже пообщались. В ходе беседы пришли к тому, что у мужчины нет претензий к сотрудникам железной дороги.

"Тем не менее, мы бы очень хотели с ними встретиться. Я лично очень хотел бы встретиться с военным — возможно, он бы что-то посоветовал, как нам лучше пассажиров своих воспитывать. Свой персонал мы, конечно, тоже будем тренировать быть немного психологами, успокаивать людей, чтобы поддерживать их в подобных ситуациях", — добавил Перцовский.

Он также призвал пассажиров вести себя вежливо и в случае, если рядом в поезде едет военный, поблагодарить его или угостить чаем или кофе.

"Но ни в коем случае не делайте ему каких-то непонятных замечаний", — подытожил Перцовский.

Напомним, что в сети разгорелся скандал после откровения проводницы одного из поездов "Укрзализныци" о том, что их заставляют выполнять планы продаж.