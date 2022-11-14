Война пахнет не розами: "Укрзализныця" угодила в скандал из-за отношения к военному

Украинцы недоумевают, как можно было так поступить с защитником

Только немного стих скандал в связи с откровениями одного проводника "Укрзализныци" о работе в компании, как украинцев поразила история с военным, — его попросили ехать в тамбуре из-за того, что он плохо пахнул.

Информацию об этом распространила волонтер Любовь Олиградская, — ей об этом рассказала дочь военнослужащего.

По ее словам, 11 ноября боец военной части А7107 Виктор Якименко ехал в отпуск к семье поездом Днепр-Киев №731 ("Интерсити").

Мужчина защищал Украину на фронте и вырвался навестить родных

Судя по цене билета, он купил место в первом классе.

В качестве доказательства приложили фото билета

"Очень "вежливая" проводница/проводник попросила/у него выйти в тамбур и спать там, потому что… потому что от него плохо пахнет", — рассказала волонтер.

Вот так пришлось ехать мужчине, защищающему Украину

"Мы думаем вы все не раз видели фото и видео с передовой, наверное же там у всех пятизвездочные окопы с душем, ванной и биде? Война не пахнет фиалками и люксовым духом, она пахнет потом кровью и смертью!", — добавила она.

Печаль от такого отношения немного смягчила счастливая встреча с дочкой

Стоит заметить, что комментария "Укрзализныци" по этому поводу пока не было.

Среди украинцев же инцидент вызвал серьезный резонанс.

"Солдатский пот — бережет человеческую кровь", "Стыд и позор", "Боже мой, какое унижение, никакой совести и человечности", "Вопрос не только к "Укрзализныце", но и к людям, которые ехали в поезде", "Почему мне так стыдно?", "От нас не может пахнуть розами, мы месяцами сидим в грязи и сырых окопах", "Могла бы положить к себе в купе спать, неужели в поезде не нашлось ни одного нормального человека", "Извини, солдат, и спасибо тебе", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине также разгорелся скандал из-за зимней формы для ВСУ.