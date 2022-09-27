Зимняя форма для военных: почему возмутились соцсети и что говорит Минобороны

Пока украинцы обсуждают наличие формы на этот сезон, предприниматели призывают уже делать заказы на следующий год, чтобы успеть с изготовлением

В соцсетях новый скандал, на этот раз украинцев беспокоит вопрос обеспечения военных зимней одеждой. Мол, эта осень оказалась холоднее предыдущей, а военные покупают форму сами или получают ее от волонтеров. Не обошлось без заявлений политиков и объяснения Минобороны, обычно закупающего экипировку. Рассказываем, что произошло:

Как разгорелся скандал

Началось это с поста нардепа от "Слуги народа" Марианны Безуглой, которая отметила, что после ночевки с военными на юге в летней форме пошла выяснять о зимней форме еще активнее.

На это отреагировал журналист Юрий Бутусов, по его словам, в ВСУ уже "два месяца поднимают вопрос об обеспечении зимней формой".

"Сегодня выяснилось, что "Слуги народа" в комитете по обороне ВР не знают, что зимняя форма уже должна была быть давно завезена на базы бригад, потому что именно комитет по обороне получает зарплату и полномочия от налогоплательщиков за контроль по заключению соглашений по обеспечению по форме… Четвертый год работают, а не знают, что в сентябре в Украине может быть очень холодно, в октябре еще холоднее, а прогноз погоды можно на месяц вперед посмотреть в интернете", — написал Бутусов.

Он предложил депутатам вызвать председателя МОУ Алексея Резникова и спросить, почему военные не обеспечены зимней одеждой и сколько частей получили на склады форму, проверить контракты по другим видам обеспечения зимой, и упрекнул, что оборонное ведомство перебрасывает ответственность на самих военных и волонтеров.

Объяснение от Минобороны

Еще 9 июня в Минобороны отчитывались, что запустили процесс подготовки к зиме и уже получают зимнюю форму от поставщиков в рамках заключенных контрактов. Тогда Анна Маляр отметила, что потребности Вооруженных Сил Украины динамично меняются, и Минобороны на это реагирует, заключая новые контракты. Она добавила, что масштабы поставок по форме будут увеличиваться, но украинских мощностей не хватает, поэтому форму закупают, в том числе и за рубежом.

26 сентября вечером заместитель Министра обороны Анна Маляр при включении в едином марафоне отметила, что вопрос зимней формы для ВСУ решится через несколько недель.

Заместитель Министра обороны Анна Маляр

"Сейчас уже поступают большие партии зимней военной одежды. Несколько недель, и эта тема исчезнет из обсуждения, потому что она будет решена… То есть все заказы отшиваются. Контракты на обеспечение армии выполняются", — сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что до широкомасштабного вторжения россии профессиональное войско в Украине составляло 250 тысяч личного состава, а после 24 февраля были мобилизованы сотни тысяч человек. Поэтому ни у украинского, ни у западного производителя не было такого количества одежды в стоке или на складе, чтобы просто купить и привезти.

Советник министра обороны Алексей Копытько в Facebook объяснил, что по правилам форму должны выдавать в октябре и посоветовал тем, кто ругает МОУ, успокоиться.

"Дата проверки – 15 октября. Уже недели две ВСУ интенсивно распределяют форму, которая была заготовлена ​​на складах. Даже по постам и комментам в фб вы можете увидеть, что форму активно получают, в т.ч. — прямо сейчас… Под разгрузку подлежат 11 тыс. комплектов. До конца недели ожидаем большой приход (это не просто контракты/отшивка и т.д., это то, что уже в движении или стоит в графике). Ориентировочно до 15 октября будем видеть картину ", — отметил Копытько.

Сейчас нужно заказывать форму уже на 2023 год, — предприниматель

Владелец швейного бизнеса "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, который в течение многих лет занимается вопросом военной формы, недавно в своем сообщении в Facebook раскрыл тему зимней одежды и отметил, что "поставка экипировки для ВСУ не менее важный элемент, чем поставка оружия", ведь "замерзший солдат становится менее эффективным даже с самым современным оружием".

"С весны потребности армии в вещах выросли. В закромах ничего не оказалось и те предприятия, которые не попали в зону боевых действий, получили огромное количество запросов. Со сроком поставки "на сейчас". Однако в отсутствии запасов сырья и с логистикой его доставки быстро нарастить мощности производства было невозможно", — написал он.

Отшивка военной формы

Однако Соколовский отметил, что с мая ситуация поменялась. Обстановка на фронте стала для бизнеса более предсказуемой, заработали цепочки сырьевых поставок (хотя цены и сроки выросли в разы), вернулись многие уехавшие в панике сотрудники.

"Но все равно по ряду позиций полностью закрыть потребности МО (например, по зимней форме) до начала холодов внутренним производством было еще невозможно. Только поставка тканей по утвержденным МОУ характеристикам — это 3,5 месяца с момента предоплаты. Украинских текстильных мощностей этим летом швейникам катастрофически не хватало. Кроме того текстильщикам тоже нужно сырье, сроки доставки которого увеличились в разы. Поэтому вполне понятным были закупки у всевозможных иностранных производителей МО напрямую.… заявляю, что на 2023 год украинские производители могут на 100% закрыть все потребности МОУ и других наших защитников. Даже с учетом того, что части предприятий мы временно лишились из-за разрушений или оккупации. Но мощности оставшихся вполне хватит, чтобы одеть, обуть и оснастить миллионную армию. Но только при одном условии — формировать заказ, проводить переговорные процедуры и подписывать хотя бы предварительные договоренности с разбивкой по месяцам 2023 года нужно начинать уже сейчас, в сентябре", — отметил Соколовский.

Если заказ начнется с первого квартала следующего года, то будет провал по сырью, прогнозирует предприниматель. Если срочно не определить потребности 2023 года и грамотно не организовать работу с потенциальными украинскими поставщиками, то снова придется закупать форму "втридорога" у турецких и китайских производителей.