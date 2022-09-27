Зимова форма для військових: чому обурилися соцмережі і що каже Міноборони

Поки українці обговорюють наявність форми на цей сезон, підприємці закликають вже робити замовлення на наступний рік, щоб встигнути з виготовленням

У соцмережах новий скандал, цього разу українців турбує питання забезпечення військових зимовим одягом. Мовляв, ця осінь видалася холоднішою за попередню, а військові купують форму самі чи отримують її від волонтерів. Не обійшлося без заяв політиків та пояснення Міноборони, яке зазвичай закуповує екіпірування. Розповідаємо, що сталося:

Як розгорівся скандал

Розпочалося це допису нардепа від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої, яка зазначила, що після ночівлі з військовими на півдні у літній формі пішла з’ясовувати про зимову форму ще активніше.

На це відреагував журналіст Юрій Бутусов, за його словами, у ЗСУ вже "два місяці підіймають питання про забезпечення зимовою формою".

"Сьогодні з'ясувалося, що "Слуги народу" в комітеті з оборони ВР не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад, бо саме комітет з оборони отримує зарплату та повноваження від платників податків за контроль щодо укладання угод із забезпечення формою… Четвертий рік працюють, а не знають, що у вересні в Україні може бути дуже холодно, у жовтні — ще холодніше, а прогноз погоди можна на місяць уперед подивитися в інтернеті", — написав Бутусов.

Він запропонував депутатам викликати голову МОУ Олексія Рєзнікова та запитати, чому військові не забезпечені зимовим одягом та скільки частин отримали на склади форму, перевірити контракти по інших видах забезпечення взимку, та врешті, дорікнув, що оборонне відомство перекидає відповідальність на самих військових та волонтерів.

Пояснення від Міноборони

Ще 9 червня у Міноборони звітували, що запустили процес підготовки до зими і вже отримують зимову форму від постачальників у рамках укладених контрактів. Тоді Ганна Маляр зазначила, що потреби Збройних Сил України динамічно змінюються і Міноборони на це реагує, укладаючи нові контракти. Вона додала, що масштаби постачання по формі будуть збільшуватися, але українських потужностей не вистачає, тому форму закуповують зокрема і за кордоном.

26 вересня ввечері заступниця Міністра оборони Ганна Маляр під час включення у єдиному марафоні зазначила, що питання зимової форми для ЗСУ вирішиться через кілька тижнів.

Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр

"Нині вже поступають великі партії зимового військового одягу. Декілька тижнів, і ця тема зникне з обговорення, тому що вона буде вирішена…Тобто всі замовлення відшиваються. Контракти на забезпечення армії виконуються", − повідомила Маляр.

Вона наголосила, що до широкомасштабного вторгнення рф професійне військо в Україні становило 250 тисяч особового складу, а після 24 лютого були мобілізовані сотні тисяч осіб. Тому ні в українського, ні в західного виробників не було такої кількості одягу в "стоці" чи на складі, щоб просто купити і привезти.

Радника міністра оборони Олексій Копитько у Facebook пояснив, що за правилами форму мають видавати у жовтні і порадив тим, хто сварить МОУ, заспокоїтися.

"Дата перевірки – 15 жовтня. Уже тижні зо два ЗСУ інтенсивно розподіляють форму, яка була заготовлена ​​на складах. Навіть за постами та коментами у фб ви можете побачити, що форму активно отримують, в т.ч. — прямо зараз… Під розвантаження підлягають 11 тис. комплектів. До кінця тижня очікуємо великий прихід (це не просто контракти/відшивка і т.д., це те, що вже в русі або стоїть у графіку). Орієнтовно до 15 жовтня бачитимемо картину", — зазначив Копитько.

Зараз треба замовляти форму вже на 2023 рік, — підприємець

Власник швейного бізнесу "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський, який протягом багатьох років займається питанням військової форми, нещодавно у своєму дописі у Facebook розкрив тему зимового одягу і зазначив, що "постачання екіпірування для ЗСУ не менш важливий елемент, ніж постачання зброї", адже "змерзлий солдат стає менш ефективним навіть з найсучаснішою зброєю".

"З весни потреби армії у речах зросли. У засіках нічого не виявилося і ті підприємства, які не потрапили до зони бойових дій, отримали величезну кількість запитів. Із терміном постачання "на зараз". Однак у відсутності запасів сировини і з логістикою його доставки швидко наростити потужності виробництва було неможливо", — написав він.

Відшивання військової форми

Однак Соколовський відзначив, що з травня ситуація змінилася. Обстановка на фронті стала для бізнесу більш передбачуваною, запрацювали ланцюжки сировинних поставок (хоч ціни і терміни зросли в рази), повернулися багато співробітників, які поїхали в паніці.

"Але все одно за низкою позицій повністю закрити потреби МО (наприклад, за зимовою формою) до початку холодів внутрішнім виробництвом було ще неможливо. Лише постачання тканин за затвердженими МОУ характеристиками — це 3,5 місяці з моменту передоплати. Українських текстильних потужностей цього літа кравцям катастрофічно не вистачало. Крім того, потрібна сировина, терміни доставлення якої збільшилися. Тому цілком зрозумілими були закупівлі у різних іноземних виробників МО безпосередньо… заявляю, що на 2023 українські виробники можуть на 100% закрити всі потреби МОУ та інших наших захисників. Навіть з урахуванням того, що частину підприємств ми тимчасово втратили через руйнування чи окупацію. Але потужності тих, хто залишився, цілком вистачить, щоб одягнути, взути і оснастити мільйонну армію. Але лише за однієї умови — формувати замовлення, проводити переговорні процедури та підписувати хоча б попередні домовленості з розбивкою по місяцях 2023 року треба розпочинати вже зараз, у вересні", — зазначив Соколовський.

Якщо це почнеться з першого кварталу наступного року, то буде провал по сировині, прогнозує підприємець. Якщо терміново не визначити потреби 2023 року та грамотно не організувати роботу з потенційними українськими постачальниками, то знову доведеться закуповувати форму "втридорога" у турецьких та китайських виробників.