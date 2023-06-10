Туалет не работает, воды нет: "Укрзализныця" поразила разрухой в новом вагоне (фото)

Вагон был построен только в 2021 году

Пока украинцы спорят, нужны ли в Украине отдельные вагоны для женщин, поезда пугают разрухой. В вагоне, построенном только в 2021 году, в фирменном ночном экспрессе №7/8 Киев-Черновцы не работает кондиционер и туалет.

Об этом рассказал Максим Сыч.

"Не работает кондиционер; не работает туалет; в купе сильная вонь от канализации (я не преувеличиваю, коллеги подтвердят, ехавшие со мной); в туалете нет воды чтобы помыть руки; выпадает светильник", — рассказал он.

При этом билеты стоят недешево — за поездку Ивано-Франковск-Черновцы-Ивано-Франковск (туда/обратно) пассажир заплатил 734 гривны. Стоимость полного маршрута из Киева в Черновцы — 904 гривны.

В вагоне нет воды

"Вагон построен в 2021 году. Как его можно было ушатать его настолько? Ответ конечно очевиден — плохое обслуживание + (предполагаю) не очень качественное производство всех систем работы вагона. На войну списывать это не надо. Эта проблема совершенно не новая", — возмущается Максим Сыч.

Не работает смыв унитаза

При этом других возможностей доехать по железной дороге из Ивано-Франковска в Черновцы нет. Ко всем "прелестям" путешествия в этом поезде прилагаются еще и пассажиры без билетов, которых пускают проводники.

Выпадает светильник

Он добавил, что претензий к работникам поезда нет, потому что "не будут же они это сами ремонтировать". Однако неизвестно, писали ли они заявки на ремонт.

Как рассказывал "Телеграф", недавно в кабинете председателя правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, который был назначен на эту должность около двух месяцев назад, прошли обыски. Его подозревают в причастности к схеме введения "откатов" на тендерах для "Укрзализныци".