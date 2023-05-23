Жіночі купе в поїздах все ж таки будуть: в "Укрзалізниці" зробили заяву

Комплекс заходів спрямований на те, щоб жінки під час поїздки в поїзді могли почуватися комфортно та в безпеці

Компанія "Укрзалізниця" розглядає можливість запровадження і жіночих купе у тестовому режимі. Метою такого нововведення є посилення заходів безпеки у пасажирських поїздах.

Про це сьогодні, 23 травня, повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища", – наголосив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Таке рішення, за його словами, було прийнято, щоб допомогти жінкам почуватися комфортніше за допомогою комплексу заходів, одним із яких стане пілот із жіночими купе. Їх збираються тестувати протягом кількох місяців.

Зазначається, що ідею пілотного проекту із запуску окремих купе для жінок підтримала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Створення окремих купе або вагонів для жінок у поїздах – можливість забезпечити комфорт для тих, хто цього потребує. Охоче допоможу з реалізацією цього задуму, готова напрацьовувати необхідні зміни до правил пасажирських перевезень", — сказала вона.

У компанії додали, що на першому етапі придбати квитки в жіноче купе можна буде лише через мобільний додаток "Укрзалізниці".

Варто зазначити, що раніше було створено електронну петицію для створення окремих вагонів для жінок та чоловіків. На момент публікації матеріалу вона зібрала вже майже 23 тисячі підписів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Укрзалізниці ухвалили рішення позбавитися всіх назв і символів, які хоч якось пов’язані з росією чи СРСР. Такі роботи мають бути виконані до 2025 року.