Женские купе в поездах все же будут: в "Укрзализныце" сделали заявление

Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы женщины во время поездки в поезде могли чувствовать себя комфортно и в безопасности

Компания "Укрзализныця" рассматривает возможность введения женских купе в тестовом режиме. Целью такого нововведения является усиления мер безопасности в пассажирских поездах.

Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Безопасность украинцев – независимо от гендера – является нашим фундаментальным приоритетом, особенно в период полномасштабной войны. Наши железнодорожники внимательно изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе. Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление притязаний будут играть ключевую роль в искоренении этого явления", – подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Такое решение, по его словам, было принято, чтобы помочь женщинам чувствовать себя более комфортно с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет пилот с женскими купе. Их собираются тестировать в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что идею пилотного проекта по запуску отдельных купе для женщин поддержала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Создание отдельных купе или вагонов для женщин в поездах – возможность обеспечить комфорт для тех, кто в этом нуждается. Охотно помогу с реализацией этого замысла, готова нарабатывать необходимые изменения в правила пассажирских перевозок", — сказала она.

В компании добавили, что на первом этапе приобрести билеты в женское купе можно будет только через мобильное приложение "Укрзализныци".

Стоит отметить, что ранее была создана электронная петиция для создания отдельных вагонов для женщин и мужчин. На момент публикации материала она собрала уже практически 23 тысячи подписей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Укрзализныце приняли решение избавиться от всех названий и символов, которые хоть как-то связаны с россией или СССР. Такие работы должны быть выполнены до 2025 года.