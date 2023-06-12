Билеты разлетаются, как горячие пирожки: украинцы оценили женские купе от "Укрзализныци"

Пока проект работает в пилотном режиме

Судя по всему, украинцам пришлось по душе ноу-хау с женскими вагонами от "Укрзализныци", билеты на который начали продавать 12 июня. Их раскупают, как "горячие пирожки", а свободных мест с каждой минутой остается все меньше.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, Укрзализныця в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе. Во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, которые находятся среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года:

№81 Киев – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№75 Киев – Кривой Рог;

№15 Харьков – Ясиня.

При этом даже не смотря на то, что продажа таких билетов проходит исключительно в мобильном приложении, а первый поезд с женским купе отправится только 30 июня, украинцы весьма активно отреагировали на нововведение. В настоящий момент в большинстве этих вагонов просто раскупили большинство билетов. Где-то осталось половина свободных мест, а где-то и вовсе только одно.

Напомним, ранее мы писали, что женские купе в "Укрзализныце" входят в комплекс мероприятий, который направлен на то, чтобы женщины во время поездки в поезде могли чувствовать себя комфортно и в безопасности.

Ранее "Телеграф" писал о том, что тема насилия в поездах в Украине уже давно волнует общественность. В частности, очень громкий случай был в 2020 году, когда журналистку Анастасию Луговую жестоко избили в поезде Мариуполь-Киев и едва не изнасиловали в присутствии маленького сына.