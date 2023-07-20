"Укрзалізниця" може заблокувати можливість купівлі квитків через додаток: чому та що з цим робити

"Укрзалізниця" розпочала боротьбу з численним перепродажем квитків. Наразі УЗ блокує у своїх системах "перекупщиків", які масово скуповують квитки для перепродажу.

В "Укрзалізниці" розпочали боротьбу із "квитковими шахраями", оскільки випадки шахрайства почастішали. Що робити, якщо раптом ваш обліковий запис підпав під блокування – пояснили в УЗ.

Мобільний застосунок запущено для зручності замовлень індивідуальних поїздок – для себе, родини, кількох друзів. Застосунок є найпопулярнішим каналом продажу квитків та має понад 1 млн активних користувачів. 98% з них купують не більше 5 квитків на тиждень.

Разом із тим, окремі користувачі здійснюють масові замовлення іноді на півтисячі квитків. При цьому, замовлення здійснюються постійно на різних пасажирів. Для уникнення спроб перепродажу квитків (подібні оголошення з’являються на різноманітних онлайн-платформах) УЗ змінює процеси, щоб спростити купівлю квитків добросовісним клієнтам та перешкодити діяльності "квиткових спекулянтів".

Зокрема, постійно аналізується аномальна активність окремих облікових записів і у випадку, якщо вони використовуються не для бронювання індивідуальних поїздок, а для масованого викупу квитків на різні прізвища – такі облікові записи можуть призупинятися.

Відтак, можуть бути заблоковані акаунти таких користувачів, які постійно оформлюють квитки не для себе, а на різних пасажирів (на 10 та більше протягом тижня). Підставою для блокування може стати також аномальна активність по поверненням квитків і купівлі на інші прізвища тих же місць, адже це тактика "перекупщиків", які вибирають місця, як тільки поступають до продажу, а потім підшуковують покупців.

Якщо вас заблокували – телефонуйте на "гарячу лінію" Укрзалізниці 0 800 503 111

Здійснювати групові замовлення краще на спеціально створеному для цього ресурсі https://services.uz.gov.ua/

Щодо роботи travel-відділам крупних компаній, туристичним операторам та іншим організаціям, що не займаються перепродажем квитків, але оформлюють багато квитків на різні прізвища – в УЗ вже працюють над верифікацією особистості користувача через Дію та розглядають допрацювання індивідуальних кабінетів для корпоративних замовників.

"Укрзалізниця" надалі продовжить боротьбу із "квитковими перекупами". Окрім блокування облікових записів із аномальною активністю будуть змінюватися процеси та додаватимуться онлайн-інструменти. Таке рішення допоможе розширити доступність квитків для добросовісних пасажирів та обмежить можливість перепродавати квитки.

Як повідомляв "Телеграф", "Укрзалізниця" раніше запустила жіночі купе, — українці розкупили квитки як "гарячі пиріжки".