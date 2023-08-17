Жіночі купе УЗ: залізничники пояснили, що робили з чоловіками, у яких були квитки в "заборонені" вагони

Казусні ситуації вдавалось вирішувати мирно, але "Укрзалізниця" на всяк випадок повернула воєнізовану охорону

За півтора місяці з часу запровадження жіночих купе у вагонах поїздів "Укрзалізниці" новою послугою вже скористалися 6250 жінок.

Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомила директорка департаменту інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця" Сабіна Абляєва.

"Ця послуга користується попитом, адже понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед. Найбільше квитків у жіночі купе пасажири придбали для подорожей у поїзді №41/42 Дніпро — Трускавець. Окрім цього поїзда жіночі купе доступні в поїздах далекого сполучення №81 Київ — Ужгород, №15 Харків — Ясіня, №75 Київ — Кривий Ріг", — повідомила вона.

За словами директорки департаменту, після доопрацювання відповідного програмного забезпечення для застосунку (який автоматично визначатиме стать користувачів для придбання "жіночих" квитків) стане можливим поширення проєкту на поїздах іншого сполучення.

Абляєва також додала, що з початку запуску жіночих купе траплялись випадки, коли квитки купували чоловіки.

"Відомо про поодинокі випадки, коли квитки до жіночих купе помилково продали чоловікам. Ці ситуації були вирішені таким чином: у поїзді жінок і чоловіків розсадили в окремі купе за обопільною згодою. У жіночих купе можуть подорожувати жінки з дітьми будь-якої статі до 5 років включно", — зазначила вона, додавши, що в цілому до УЗ не надходили скарги від пасажирів щодо користування жіночими купе, а навпаки, залізничники "отримують позитивні відгуки".

Разом з тим, як проінформували в "Укрзалізниці", для безпечних подорожей пасажирів паралельно з впровадженням жіночих купе УЗ повернула на рейси патрулювання воєнізованої охорони "Залізна безпека". В пріоритеті у бійців цього підрозділу — саме жіночі купе, уточнюють залізничники.

Як повідомлялось, жіночі купе в "Укрзалізниці" входять до комплексу заходів, спрямованих на те, щоб жінки під час поїздки у поїзді могли почуватися комфортно та безпечно.

Раніше "Телеграф" писав про те, що тема насильства у потягах в Україні вже давно турбує громадськість. Зокрема, дуже гучний випадок був 2020 року, коли журналістку Анастасію Лугову у поїзді Київ — Маріуполь у присутності маленького сина жорстоко побили і хотіли зґвалтували.