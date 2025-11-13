"Чекаємо на "плівки Саніної". Відомій українській співачці погрожують судом

Піарник обіцяє розповісти приховані подробиці про The Hardkiss

Відома українська співачка, фронтвумен популярного рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна зіштовхнулась з погрозами щодо ймовірного суду.

Що треба знати:

Колишній піарник The Hardkiss Єгор Кір’янов заявив, що подасть до суду на гурт через невиплату гонорару

Музиканти стверджують, що Кір’янов не виконав частину своїх обов’язків і не має права на гонорар

Конфлікт набирає розголосу — Кір’янов обіцяє розкрити подробиці закулісся гурту

Експіарник гурту The Hardkiss Єгор Кір’янов після завершення 12-річної співпраці планує подати до суду на музикантів через борг. У січні 2025 року чоловік оголосив, що більше не працює з артистами. Тоді Кір’янов зазначив у соцмережі, що довго був частиною команди, але вирішив піти мирно, не розкриваючи причин. Проте вже цього четверга, 13 листопада, Єгор заявив, що після його звільнення The Hardkiss так і не виплатив йому належну частину гонорару, і тепер він має намір судитися.

Юлія Саніна, Бебко, Головань, до зустрічі в суді написав Єгор Кір’янов

Чоловік також виклав скріншоти особистої переписки із Саніною, в якій він попереджає співачку про суд.

Невдовзі гурт виклав офіційну заяву на своєму каналі у Телеграм, в якій йдеться про те, що вони відмовилися виплатити йому гонорар, посилаючись на нібито невиконання частини обов’язків і припинення співпраці під час проєкту.

Висунуті ним претензії є необґрунтованими і не підтвердженими договірними документами. Г. Кірʼянов порушив домовленості щодо завершення співпраці в січні цього року і продовжує вчиняти дії, які ми розцінюємо, як такі, що спрямовані на завдання фінансової та репутаційної шкоди заява гурту The Hardkiss

Між цим Єгор особисто прокоментував фідбек колишніх колег та заявив, щоб Саніна не брехала. Кір’янов натякнув, що найближчими днями він розкриє залаштунки музичного проєкту, публічно розповість секрети музикантів.

Скандал між співачкою та відомим піарником українці вже охрестили "плівками Саніної", порівнюючи з політичним інцидентом — "плівками Міндіча".

Скандал з The Hardkiss

Гурт The Hardkiss

У січні 2025 року Саніна оголосила про скасування ювілейного концерту гурту на НСК "Олімпійський", що мав відбутися повним складом гурту 18 червня у Києві. Вона запевнила, що всі кошти за придбані квитки будуть повернуті. Фанаті гурту залишилися невдоволеними скасуванням концерту в Україні, тоді як за кордоном гастролі The Hardkiss активно тривали. Дехто навіть зазначив, нібито чоловіки з гурту у воєнний час ховаються за кордоном.