Не зміг оговтатися після страшної аварії: як виглядає могила засновника гурту "Пісняри" Мулявіна

На його могилі встановили пам’ятник-скульптуру

Відомий музикант Володимир Мулявін, засновник популярного ансамблю "Пісняри", помер 2003 року. Трагічна смерть спіткала й ексгітариста гурту Аркадія Івановського. Але пам’ять про легендарного музиканта продовжує жити, адже його творчість залишається частиною музичної історії.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила Володимира Мулявіна і що з ним сталося. Ми дізналися про деякі факти його біографії.

Чим прославився Володимир Мулявін

Артист Володимир Мулявін народився 12 січня 1941 року у Свердловську (Єкатеринбург) та з дитинства любив музику. У його сім’ї грали на балалайці, домрі та гітарі, тому Володимир із ранніх років освоїв спів та музичні інструменти.

Коли батько пішов із сім’ї, Мулявін, щоб допомогти матері, став грати на гітарі у переходах та поїздах. Після закінчення семирічної школи Володимир вступив до Свердловського музичного училища, але пішов з нього за власним бажанням.

Артист працював у Тюменському обласному концертно-естрадному бюро, філармоніях, грав в ансамблі ДК "Уралмаша", а у 1963 році його запросили на роботу до Білоруської державної філармонії. Під Мінськом він проходив військову службу, після якої повернувся до Білоруської державної філармонії, де працював у свій час гітаристом у колективі Ю. М. Антонова.

Володимир Мулявін у молодості

А 1970 року Мулявін створив ансамбль "Пісняри", який виконував білоруські народні пісні в сучасному аранжуванні, а також пісні радянських композиторів. Музикантів запрошували на телебачення, гастролі та великі концертні майданчики. "Пісняри" навіть стали першими з-поміж колективів, які виступали в США.

Володимир Мулявін створив ансамбль "Пісняри"

До речі, перші гастролі "Піснярів" пройшли не в Білорусі, а в Україні, а першою піснею ансамблю стала композиція: "Чаму же мне ня пець". Гурт став відомий широкій аудиторії завдяки пісням: "Косил Ясь конюшину", "Белоруссия", "Вологда", "За полчаса до весны", ""Беловежская пуща" та багатьма іншими.

Володимир Мулявін вижив у страшній аварії, але був паралізований

Який вигляд має могила Володимира Мулявіна і що з ним сталося

Легендарний музикант у травні 2002 року потрапив у страшну аварію під Мінськом, після якої виявився прикутим до ліжка, оскільки зазнав серйозної травми хребта. Через 8 місяців Володимир помер у Москві у військовому клінічному шпиталі, не зумівши оговтатися після ДТП.

Як виглядає могила Володимира Мулявіна

Поховали головного "Пісняра" у Мінську на Східному цвинтарі. На його могилі встановили великий пам’ятник-скульптуру з гранітної брили, яка зображує Мулявіна з гітарою в руках. Разом з ним, під однією надгробною плитою, спочиває і його третя дружина Світлана Пєнкіна.

Володимир Мулявін помер у 62-річному віці

Володимир Мулявін похований у Мінську

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила "батька російського регі" Барикина. Пам’ятник у повний зріст йому сплатила Пугачова.