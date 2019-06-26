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Погиб экс-гитарист группы "Песняры": известна причина смерти

Погиб экс-гитарист группы "Песняры": известна причина смерти
14:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Родственники погибшего подтвердили информацию о смерти гитариста и объявили о месте и времени прощания с Аркадием Ивановским.

Гитарист популярной белорусской группы "Песняры" Аркадий Ивановский трагически скончался во время отдыха. На момент смерти ему было 59 лет.

Как сообщается, музыкант утонул. Сейчас родственники и представители артиста не разглашают деталей смерти Аркадия Ивановского.

"Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист "Песняры" до распада коллектива Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны", – написал администратор фан-группы Александр Верещагин.

Согласно официальному заявлению, похороны состоятся 26 июня в Минске с 14:00 до 15:00. Родственники орендовали ритуальный зал, где все поклонники смогут отдать дань погибшему артисту.

В августе 2019 года Аркадий Ивановском должно исполниться 60 лет. Популярность музыканту принесло участие в известной группе "Песняры". Коллектив создал Владимир Мулявин в 1969 году под влиянием легендарных The Beatles. Первые хиты принесли советским артистам большую славу, а дома "Там, где клен шумит", "Беловежская пуща", "Олеся" напевают до сих пор.

История создания названий популярных групп: как это было

Аркадий Ивановский был неизменным гитаристом коллектива с 1996 года. С тех пор группа крайне редко появлялась на телевидении и выступала на сцене. До присоединения к группе Аркадий Ивановский работал в различных филармониях Беларуси и ансамбли песни и танца Вооруженных сил. После смерти основателя коллектива "Песняры" Владимира Мулявина (2003 год) музыкант преподавал в Институте современных знаний имени Широкова и сотрудничал с Vip Jazz Андрея Славинского.

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Знаменитости, Альманах, Альманах-2019, Песняры, Участники ансамбля Песняры, Аркадий Ивановский, Погиб Аркадий Ивановский.
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