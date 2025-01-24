Вандали залишають сміття та проводять "ритуали": як виглядає могила екссоліста "Іванушек" Соріна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Співак трагічно помер у віці 28 років
Російський гурт "Іванушки International", до складу якого входить одесит Кирило Туриченко, був на піку популярності в 90-ті роки й мав попит серед української аудиторії. З 1995 по 1998 роки її солістом був Ігор Сорін, який трагічно загинув у молодому віці.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила колишнього вокаліста "Іванушек" і що з ним сталося. Ми дізналися цікаві факти життя Ігоря Соріна.
Яким був кар’єрний шлях Ігоря Соріна
Артист Ігор Сорін (по батькові — Райберг) народився 1969 року в Москві й з дитинства, попри складний характер, захоплювався творчістю. Ігор складав вірші, займався музикою та мріяв виступати на сцені. Ще в школі він створив свій перший музичний гурт, але успіху не досяг.
Після здобуття середньої освіти Сорін вступив до Гнесинського училища і пройшов кастинг у мюзикл "Метро", з яким він виступав по всій Європі й навіть у Нью-Йорку на Бродвеї. Але американська публіка погано сприйняла мюзикл і порадила акторам ще повчитися. Але Сорін через відсутність знайомих і друзів у Нью-Йорку вирішив відмовитися від пропозиції вчитися в США і повернувся до Москви, де працював з Борисом Мойсеєвим.
Справжня слава та популярність прийшли до Ігоря, коли він став учасником гурту "Іванушки International". Тріо з Кирилом Андрєєвим та Андрієм Григор’євим-Аполлоновим був досить яскравим, тому кількість шанувальників групи зростала у геометричній прогресії.
У групі Ігор був три роки, а потім пішов, щоб розпочати сольну кар’єру. Артист об’єднав свої зусилля з гуртом "Формація DSM" та цілодобово працював над випуском першого сольного альбому, але його планам не судилося збутися.
Як помер співак Ігор Сорін і як виглядає його могила
1 вересня 1998 року ексучасник "Іванушек" був на студії, вийшов на балкон, щоб "освіжитися", а що сталося далі — невідомо досі. Але артиста знайшли під вікнами багатоповерхівки.
Лікарі констатували у нього переломи хребців, забій мозку, параліч нижньої частини тіла, співакові терміново провели операцію. Три доби медики боролися за його життя, але 4 вересня він помер у віці 28 років.
У крові Соріна не було виявлено слідів алкогольних чи наркотичних речовин. За матеріалами слідства, загибель Соріна була кваліфікована як самогубство. Є різні версії того, що трапилося, одні кажуть, що це нещасний випадок, другі вважають, що до самогубства Соріна довела депресія. А колега артиста Григор’єв-Апполонов висунув версію навмисного вбивства.
Поховали Ігоря Соріна на Кузьминському цвинтарі Москви. На його могилі встановили скромний пам’ятник у вигляді гранітного надгробка прямокутної форми. На ньому написано "Ігорю Сорін, співаку, актору, поету, від усіх, хто пам'ятає і любить". Поруч багато фотографій артиста, а також квітів.
Однак близькі переживають за могилу загиблого артиста, оскільки до неї часто навідуються вандали і поводяться потворно. Вони залишають біля пам’ятника сміття, приклеюють фотографії до нього, а також проводять "ритуали". Довелося навіть встановити табличку з вимогою не пити і не їсти на цвинтарі, а також нічого не приклеювати до пам’ятника.
"Телеграф" писав раніше, як склалася доля українського співака Левицького та де його поховано. Артист загинув разом із рідною сестрою та племінницею.