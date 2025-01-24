Вандали залишають сміття та проводять "ритуали": як виглядає могила екссоліста "Іванушек" Соріна

Співак трагічно помер у віці 28 років

Російський гурт "Іванушки International", до складу якого входить одесит Кирило Туриченко, був на піку популярності в 90-ті роки й мав попит серед української аудиторії. З 1995 по 1998 роки її солістом був Ігор Сорін, який трагічно загинув у молодому віці.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила колишнього вокаліста "Іванушек" і що з ним сталося. Ми дізналися цікаві факти життя Ігоря Соріна.

Яким був кар’єрний шлях Ігоря Соріна

Артист Ігор Сорін (по батькові — Райберг) народився 1969 року в Москві й з дитинства, попри складний характер, захоплювався творчістю. Ігор складав вірші, займався музикою та мріяв виступати на сцені. Ще в школі він створив свій перший музичний гурт, але успіху не досяг.

Після здобуття середньої освіти Сорін вступив до Гнесинського училища і пройшов кастинг у мюзикл "Метро", з яким він виступав по всій Європі й навіть у Нью-Йорку на Бродвеї. Але американська публіка погано сприйняла мюзикл і порадила акторам ще повчитися. Але Сорін через відсутність знайомих і друзів у Нью-Йорку вирішив відмовитися від пропозиції вчитися в США і повернувся до Москви, де працював з Борисом Мойсеєвим.

Ігор Сорін став популярним завдяки "Іванушкам"

Справжня слава та популярність прийшли до Ігоря, коли він став учасником гурту "Іванушки International". Тріо з Кирилом Андрєєвим та Андрієм Григор’євим-Аполлоновим був досить яскравим, тому кількість шанувальників групи зростала у геометричній прогресії.

Ігор Сорін виступав з "Іванушками" три роки

У групі Ігор був три роки, а потім пішов, щоб розпочати сольну кар’єру. Артист об’єднав свої зусилля з гуртом "Формація DSM" та цілодобово працював над випуском першого сольного альбому, але його планам не судилося збутися.

Ігор Сорін хотів займатися сольною кар’єрою

Як помер співак Ігор Сорін і як виглядає його могила

1 вересня 1998 року ексучасник "Іванушек" був на студії, вийшов на балкон, щоб "освіжитися", а що сталося далі — невідомо досі. Але артиста знайшли під вікнами багатоповерхівки.

Лікарі констатували у нього переломи хребців, забій мозку, параліч нижньої частини тіла, співакові терміново провели операцію. Три доби медики боролися за його життя, але 4 вересня він помер у віці 28 років.

У крові Соріна не було виявлено слідів алкогольних чи наркотичних речовин. За матеріалами слідства, загибель Соріна була кваліфікована як самогубство. Є різні версії того, що трапилося, одні кажуть, що це нещасний випадок, другі вважають, що до самогубства Соріна довела депресія. А колега артиста Григор’єв-Апполонов висунув версію навмисного вбивства.

Ігор Сорін загинув у віці 28 років

Поховали Ігоря Соріна на Кузьминському цвинтарі Москви. На його могилі встановили скромний пам’ятник у вигляді гранітного надгробка прямокутної форми. На ньому написано "Ігорю Сорін, співаку, актору, поету, від усіх, хто пам'ятає і любить". Поруч багато фотографій артиста, а також квітів.

Як виглядає могила Ігора Соріна

Однак близькі переживають за могилу загиблого артиста, оскільки до неї часто навідуються вандали і поводяться потворно. Вони залишають біля пам’ятника сміття, приклеюють фотографії до нього, а також проводять "ритуали". Довелося навіть встановити табличку з вимогою не пити і не їсти на цвинтарі, а також нічого не приклеювати до пам’ятника.

На могилу Ігора Соріна часто навідуються вандали

"Телеграф" писав раніше, як склалася доля українського співака Левицького та де його поховано. Артист загинув разом із рідною сестрою та племінницею.