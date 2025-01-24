Вандалы оставляют мусор и проводят "ритуалы": как выглядит могила экс-солиста "Иванушек" Сорина

Певец трагически скончался в возрасте 28 лет

Российская группа "Иванушки International", в состав которой входит одессит Кирилл Туриченко, была на пике популярности в 90-е годы и пользовалась спросом среди украинской аудитории. С 1995 по 1998 годы ее солистом был Игорь Сорин, который трагически погиб в молодом возрасте.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила бывшего вокалиста "Иванушек" и что с ним произошло. Мы узнали интересные факты жизни Игоря Сорина.

Каким был карьерный путь Игоря Сорина

Артист Игорь Сорин (по отцу — Райберг) родился в 1969 году в Москве и с детства, несмотря на сложный характер, увлекался творчеством. Игорь сочинял стихи, занимался музыкой и мечтал выступать на сцене. Еще в школе он создал свою первую музыкальную группу, но успеха не добился.

После получения среднего образования Сорин поступил в Гнесинское училище и прошел кастинг в мюзикл "Метро", с которым он выступал по всей Европе и даже в Нью-Йорке на Бродвее. Но американская публика плохо восприняла мюзикл и посоветовала актерам еще поучиться. Но Сорин, из-за отсутствия знакомых и друзей в Нью-Йорке, решил отказаться от предложения учиться в США и вернулся в Москву, где работал с Борисом Моисеевым.

Игорь Сорин стал популярным благодаря "Иванушкам"

Настоящая слава и популярность пришли к Игорю, когда он стал участником группы "Иванушки International". Трио с Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Аполлоновым был достаточно ярким, поэтому количество поклонников группы росло в геометрической прогрессии.

Игорь Сорин выступал с "Иванушками" три года

В группе Игорь был три года, а потом ушел, чтобы начать сольную карьеру. Артист объединил свои усилия с группой "Формация DSM" и круглосуточно работал над выпуском первого сольного альбома, но его планам не суждено было сбыться.

Игорь Сорин хотел заниматься сольной карьерой

Как умер певец Игорь Сорин и как выглядит его могила

1 сентября 1998 года экс-участник "Иванушек" был на студии, вышел на балкон, чтобы "освежиться" а что случилось дальше — неизвестно до сих пор. Но артист нашли под окнами многоэтажки.

Врачи констатировали у него переломы позвонков, ушиб мозга, паралич нижней части тела, певцу срочно провели операцию. Трое суток медики боролись за его жизнь, но 4 сентября он скончался в возрасте 28 лет.

В крови Сорина не были обнаружены следы алкогольных или наркотических веществ. По материалам следствия, гибель Сорина была квалифицирована как самоубийство. Есть разные версии случившегося, одни говорят, что это несчастный случай, вторые считают, что до самоубийства Сорина довела депрессия. А коллега артиста Григорьев-Апполонов выдвинул версию умышленного убийства.

Игорь Сорин погиб в возрасте 28 лет

Похоронили Игоря Сорина на Кузьминском кладбище Москвы. На его могиле установили скромный памятник в виде гранитного надгробия прямоугольной формы. На нем написано "Игорю Сорину, певцу, актеру, поэту, от всех, кто помнит и любит". Рядом много фотографий артиста, а также цветов.

Как выглядит могила Игоря Сорина

Однако близкие переживают за могилу погибшего артиста, поскольку к ней часто наведываются вандалы и ведут себя безобразно. Они оставляют возле памятника мусор, приклеивают фотографии на него, а также проводят "ритуалы". Пришлось даже установить табличку с требованием не пить и не есть на погосте, а также ничего не приклеивать к памятнику.

На могилу Игоря Сорина часто наведываются вандалы

"Телеграф" писал ранее, как сложилась судьба украинского певца Левицкого и где он похоронен. Артист погиб вместе с родной сестрой и племянницей.